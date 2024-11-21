В Красноярске построили лестницу от Удачного к Серебряному логу. Как туда попасть?

Posted 21 ноября, 10:52
Published 21 ноября, 10:52
Modified 21 ноября, 10:54
Updated 21 ноября, 10:54
Новая лестница расположена в Серебряном логу — это часть экопарка «Гремячая грива». Попасть на маршрут можно:
Маршрут по лестнице достаточно простой: здесь есть спуски и подъёмы, но ступеней не так много. Лестница пролегает по лесу. Фотографиями с новой лестницы делится «Город Прима».
Еще на маршруте установлены скамейки — там можно передохнуть.
Отметим, что маршрут не закольцован — чтобы вернуться в место, откуда вы начали прогулка, придетя просто идти обратно тем же путем.