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Posted 21 ноября, 10:52

Published 21 ноября, 10:52

Modified 21 ноября, 10:54

Updated 21 ноября, 10:54

В Красноярске построили лестницу от Удачного к Серебряному логу. Как туда попасть?

В Красноярске построили лестницу от Удачного к Серебряному логу. Как туда попасть?

21 ноября 2024, 10:52
Фото: «Город Прима».
В Красноярске построили еще одну лестницу — возле Серебряного лога. Показываем, как она выглядит, и рассказываем, как туда добраться.

Новая лестница расположена в Серебряном логу — это часть экопарка «Гремячая грива». Попасть на маршрут можно:

  • на автобусе №12 до остановки «Живописная» — там начинается лестница;
  • на автомобиле — можно доехать к нижней точке лестницы.
Фото: 2ГИС

Маршрут по лестнице достаточно простой: здесь есть спуски и подъёмы, но ступеней не так много. Лестница пролегает по лесу. Фотографиями с новой лестницы делится «Город Прима».

Фото: «Город Прима»

Еще на маршруте установлены скамейки — там можно передохнуть.

Фото: «Город Прима»

Отметим, что маршрут не закольцован — чтобы вернуться в место, откуда вы начали прогулка, придетя просто идти обратно тем же путем.

  • Тут мы писали и о других новых местах для прогулок в Красноярске и рядом.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Благоустройство#Досуг#Прогулка#Экопарк#Лестница
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