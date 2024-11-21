В Красноярском крае в полтора раза повысили стоимость патента на работу для мигрантов

Posted 21 ноября, 13:01
Published 21 ноября, 13:01
Modified 21 ноября, 13:03
Updated 21 ноября, 13:03
Иностранцам, которым не требуется виза для въезда в РФ, нужен патент для заключения трудовых договоров с российскими работодателями — к таким относятся граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
По сравнению с 2024 годом, стоимость патента вырастет в 1,5 раза — с 6710 рублей в месяц до 10237. Изменения вступят в силу с первого января 2025 года.
«Фиксированный авансовый платеж по сути является налогом на доходы физических лиц и соответствует величине НДФЛ по ставке 13% от прогнозируемой на 2025 год средней заработной платы работников организаций малого бизнеса», — заявила замминистра экономики и регионального развития края Марина Лейман.
Согласно расчетам правительства, бюджет получит от патентов в 2025 году более двух миллиардов рублей.