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Posted 21 ноября, 13:01

Published 21 ноября, 13:01

Modified 21 ноября, 13:03

Updated 21 ноября, 13:03

В Красноярском крае в полтора раза повысили стоимость патента на работу для мигрантов

В Красноярском крае в полтора раза повысили стоимость патента на работу для мигрантов

21 ноября 2024, 13:01
Фото: t.me/mvd_24.
В Красноярском крае повысили размер ежемесячного авансового платежа для мигрантов в 2025 году.

Иностранцам, которым не требуется виза для въезда в РФ, нужен патент для заключения трудовых договоров с российскими работодателями — к таким относятся граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

По сравнению с 2024 годом, стоимость патента вырастет в 1,5 раза — с 6710 рублей в месяц до 10237. Изменения вступят в силу с первого января 2025 года.

«Фиксированный авансовый платеж по сути является налогом на доходы физических лиц и соответствует величине НДФЛ по ставке 13% от прогнозируемой на 2025 год средней заработной платы работников организаций малого бизнеса», — заявила замминистра экономики и регионального развития края Марина Лейман.

Согласно расчетам правительства, бюджет получит от патентов в 2025 году более двух миллиардов рублей.

  • В начале августа губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, запрещающий мигрантам работать в легковом такси. Запрет на работу затронет как раз иностранцев, работающих на основании патента.
  • В конце сентября стало известно, что «Яндекс Такси» увеличивает стоимость поездки. Как «ПМ» рассказал один из водителей сервиса, стоимость подачи выросла на 11% — до 100 рублей, стоимость километра пути по городу — до 13 рублей. Причины — острый дефицит водителей и рост затрат на содержание и обслуживание автомобилей.
  • В сентябре министерство экономики Красноярского края утвердило исторически низкую квоту на привлечение иностранных работников из визовых стран. За 10 лет это число сократилось в 10 раз.
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