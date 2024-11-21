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Posted 21 ноября, 11:42

Published 21 ноября, 11:42

Modified 21 ноября, 11:44

Updated 21 ноября, 11:44

В России вырос спрос на строительство частных домов

В России вырос спрос на строительство частных домов

21 ноября 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney.
Все больше россиян интересуются строительством собственных домов. Спрос на рынке индивидуального жилищного строительства существенно вырос, особенно на фоне внедрения льготной ипотеки, которая позволяет вложиться в строительство частного дома.

По данным платформы Авито Услуги, спрос на проектирование домов осенью 2024 года вырос на 10% по сравнению с осенью 2023-го. А количество объявлений от мастеров, занимающихся проектировкой частного жилья, увеличилось на 39%.

При этом в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года спрос на строительные услуги в целом почти не изменился. Наиболее заметно вырос интерес к строительству лестниц (+28%), сварке и ковке (+26%). Предложение на эти услуги увеличилось на 15% и 30% соответственно.

Сообразно интересу к строительству частных домов, вырос спрос и на услуги по их ремонту. Самыми востребованными услугами на этом рынке стали: услуги дизайнеров (+127%), обустройство вентиляции (+59%), а также услуги по изоляции и утеплению (+24%).

«Рынок индивидуального строительства в России продолжает динамично расти, чему способствует как льготная ипотека, так и желание россиян обустраивать комфортное жильё. На нашей платформе мы видим не только рост спроса на проектирование домов, но и увеличение интереса к специализированным услугам — от сварки и ковки до дизайна и вентиляции», — отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.
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