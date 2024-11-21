В России вырос спрос на строительство частных домов

При этом в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года спрос на строительные услуги в целом почти не изменился. Наиболее заметно вырос интерес к строительству лестниц (+28%), сварке и ковке (+26%). Предложение на эти услуги увеличилось на 15% и 30% соответственно.