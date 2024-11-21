В России вырос спрос на строительство частных домов

Posted 21 ноября, 11:42
Published 21 ноября, 11:42
Modified 21 ноября, 11:44
Updated 21 ноября, 11:44
По данным платформы Авито Услуги, спрос на проектирование домов осенью 2024 года вырос на 10% по сравнению с осенью 2023-го. А количество объявлений от мастеров, занимающихся проектировкой частного жилья, увеличилось на 39%.
При этом в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года спрос на строительные услуги в целом почти не изменился. Наиболее заметно вырос интерес к строительству лестниц (+28%), сварке и ковке (+26%). Предложение на эти услуги увеличилось на 15% и 30% соответственно.
Сообразно интересу к строительству частных домов, вырос спрос и на услуги по их ремонту. Самыми востребованными услугами на этом рынке стали: услуги дизайнеров (+127%), обустройство вентиляции (+59%), а также услуги по изоляции и утеплению (+24%).
«Рынок индивидуального строительства в России продолжает динамично расти, чему способствует как льготная ипотека, так и желание россиян обустраивать комфортное жильё. На нашей платформе мы видим не только рост спроса на проектирование домов, но и увеличение интереса к специализированным услугам — от сварки и ковки до дизайна и вентиляции», — отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.