В заброшенной библиотеке СФУ хотят открыть магазины и офисы

Posted 21 ноября, 08:44
Published 21 ноября, 08:44
Modified 21 ноября, 10:10
Updated 21 ноября, 10:10
Здание построили в 1950-х годах. Оно было библиотекой СФУ рядом с Институтом цветных металлов. В 2019 году библиотеку перенесли, а старое здание закрыли.
В 2023-м госкомпания «Дом.РФ» выставила участок в полгектара и здание площадью 2,3 тысячи квадратов на торги с начальной ценой в 30 миллионов. За 65 миллионов здание купил тюменский кооператив «Модуль Мачу Пикчу», связанный с бизнесменом Сергеем Колесником. Сейчас там работают его редевелоперские компании «Колесник» и «Красредевелопмент» и уже ищут арендаторов.
«Мы общаемся с потенциальными арендаторами: представителями супермаркетов, ритейла, аптек, пунктов выдачи товаров. Это обычный пул арендаторов, которые охотнее всего занимают первые этажи.
Второй этаж, как мы думаем, может стать апартаментами для студентов в связи с непосредственной близостью к образовательным учреждениям. Либо это могут быть офисы или компании, представляющие услуги в сфере индустрии красоты и здоровья», — заявили «ПМ» в «Колеснике».
«Кем именно будет заселено здание заброшенной библиотеки на Вавилова, будет понятно в конце строительного сезона 2025 года после процедуры брокериджа (поиска арендаторов и заключения сделок — прим. ред)».