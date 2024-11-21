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Posted 21 ноября, 08:44

Published 21 ноября, 08:44

Modified 21 ноября, 10:10

Updated 21 ноября, 10:10

В заброшенной библиотеке СФУ хотят открыть магазины и офисы

В заброшенной библиотеке СФУ хотят открыть магазины и офисы

21 ноября 2024, 08:44
Фото: t.me/krasredevelopment.
В здании бывшей библиотеки СФУ на улице Вавилова, 66 планируют открыть магазины, офисы и салоны красоты. О планах «Проспекту Мира» рассказали в компании «Колесник», которая обновляет объект и ищет потенциальных арендаторов.

Здание построили в 1950-х годах. Оно было библиотекой СФУ рядом с Институтом цветных металлов. В 2019 году библиотеку перенесли, а старое здание закрыли.

Фото: t.me/krasredevelopment

В 2023-м госкомпания «Дом.РФ» выставила участок в полгектара и здание площадью 2,3 тысячи квадратов на торги с начальной ценой в 30 миллионов. За 65 миллионов здание купил тюменский кооператив «Модуль Мачу Пикчу», связанный с бизнесменом Сергеем Колесником. Сейчас там работают его редевелоперские компании «Колесник» и «Красредевелопмент» и уже ищут арендаторов.

«Мы общаемся с потенциальными арендаторами: представителями супермаркетов, ритейла, аптек, пунктов выдачи товаров. Это обычный пул арендаторов, которые охотнее всего занимают первые этажи.
Второй этаж, как мы думаем, может стать апартаментами для студентов в связи с непосредственной близостью к образовательным учреждениям. Либо это могут быть офисы или компании, представляющие услуги в сфере индустрии красоты и здоровья», — заявили «ПМ» в «Колеснике».
Фото: t.me/kolesnik_company
«Кем именно будет заселено здание заброшенной библиотеки на Вавилова, будет понятно в конце строительного сезона 2025 года после процедуры брокериджа (поиска арендаторов и заключения сделок — прим. ред)».
  • Компания также выкупила комбинат на Каче и собралась разместить там «дизайн-завод» с офисами и салонами.
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#Владислав Савончик#Магазины#СФУ#Торги#Библиотека#Здание#Салоны красоты#Арендаторы#Офисы
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