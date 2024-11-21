В заброшенной библиотеке СФУ хотят открыть магазины и офисы

В 2023-м госкомпания «Дом.РФ» выставила участок в полгектара и здание площадью 2,3 тысячи квадратов на торги с начальной ценой в 30 миллионов. За 65 миллионов здание купил тюменский кооператив «Модуль Мачу Пикчу», связанный с бизнесменом Сергеем Колесником. Сейчас там работают его редевелоперские компании «Колесник» и «Красредевелопмент» и уже ищут арендаторов.