Posted 22 ноября, 08:24
Published 22 ноября, 08:24
Modified 22 ноября, 08:29
Updated 22 ноября, 08:29
Блефаропластика — это операция на веках, которая устраняет возрастные изменения, позволяет избавиться от обвисшей кожи и других дефектов в области век. Проще говоря, она возвращает лицу свежий, молодой вид. Давайте разберемся, кому нужна процедура, как она проходит и чего ожидать после.
Кожа на веках тонкая и крайне чувствительная. Со временем ее эластичность снижается: образуются морщины, мешки под глазами, верхнее веко может нависать. Это не только создает уставший вид, но и может мешать нормальному зрению, особенно если кожа закрывает часть глаза. В таких случаях может помочь блефаропластика — хирургическая коррекция век.
Чаще всего к этой операции прибегают по двум причинам: эстетической и медицинской. Кому-то важно вернуть свежий вид, а кому-то — улучшить зрение и вернуться к комфортной жизни.
Они различаются по задачам и областям воздействия:
Каждый вид операции проводится с учетом индивидуальных особенностей пациента, его пожеланий и состояния кожи.
Перед процедурой пациента осматривает хирург и отправляет его на анализы. Важно убедиться, что состояние здоровья позволяет провести операцию. Сам процесс занимает от 1 до 3 часов.
Подготовка и анестезия. Врач подбирает вид анестезии, исходя из объема работы. Обычно процедура проходит под местной анестезией с седацией, но может применяться общий наркоз — каждый случай индивидуален.
Разрезы и удаление излишков. Хирург делает маленькие разрезы в естественных складках кожи, чтобы потом они были незаметны. Затем удаляются лишние кожа, мышцы и жировая ткань, что позволяет убрать морщины и мешки под глазами.
Завершение и швы. Разрезы зашивают тонкими швами, которые затем снимают через несколько дней. Поскольку разрезы расположены в естественных складках, следов почти не остается.
Реабилитация после операции может занимать до двух недель. Сразу после процедуры могут возникнуть отеки и небольшие синяки — это нормальная реакция на хирургическое вмешательство. Чтобы уменьшить отеки, врачи рекомендуют спать на спине и прикладывать холодные компрессы в первые дни после операции.
Уход за швами. Важно соблюдать рекомендации врача, чтобы швы заживали быстрее. Как правило, их снимают через 5–7 дней после операции.
Избегание физической нагрузки. В течение первых двух недель лучше отказаться от физических нагрузок, чтобы не вызывать дополнительный приток крови к лицу. Также стоит ограничить пребывание на солнце и не посещать бассейн и сауну.
Восстановление внешнего вида. Полный эффект от операции можно оценить примерно через месяц. К этому времени исчезают отеки и синяки, а шрамы становятся почти незаметными.
Как и любая операция, блефаропластика имеет свои риски. К ним относятся инфекции, кровотечения и возможные аллергические реакции на анестезию. Важно выбрать клинику и опытного хирурга, который соблюдает все меры предосторожности. Например, СМ-Клиника https://centr-hirurgii.ru/surgery/glaznaya-khirurgiya/blefaroplastika/ предоставляет полную информацию и поддержку на каждом этапе: от подготовки к операции до восстановления.
Блефаропластика — это эффективный способ вернуть лицу свежесть и молодость. Она помогает избавиться от возрастных изменений, убрать мешки под глазами и нависание век. Операция проста, безопасна и требует минимум времени на восстановление, но результат сохраняется надолго.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.