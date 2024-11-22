Кожа на веках тонкая и крайне чувствительная. Со временем ее эластичность снижается: образуются морщины, мешки под глазами, верхнее веко может нависать. Это не только создает уставший вид, но и может мешать нормальному зрению, особенно если кожа закрывает часть глаза. В таких случаях может помочь блефаропластика — хирургическая коррекция век.