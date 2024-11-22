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Posted 22 ноября, 08:24

Published 22 ноября, 08:24

Modified 22 ноября, 08:29

Updated 22 ноября, 08:29

Блефаропластика

Блефаропластика

22 ноября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney. Блефаропластика
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Блефаропластика

Блефаропластика — это операция на веках, которая устраняет возрастные изменения, позволяет избавиться от обвисшей кожи и других дефектов в области век. Проще говоря, она возвращает лицу свежий, молодой вид. Давайте разберемся, кому нужна процедура, как она проходит и чего ожидать после.

Для чего делают блефаропластику

Кожа на веках тонкая и крайне чувствительная. Со временем ее эластичность снижается: образуются морщины, мешки под глазами, верхнее веко может нависать. Это не только создает уставший вид, но и может мешать нормальному зрению, особенно если кожа закрывает часть глаза. В таких случаях может помочь блефаропластика — хирургическая коррекция век.

Чаще всего к этой операции прибегают по двум причинам: эстетической и медицинской. Кому-то важно вернуть свежий вид, а кому-то — улучшить зрение и вернуться к комфортной жизни.

Виды блефаропластики

Они различаются по задачам и областям воздействия:

  • Верхняя блефаропластика — манипуляция на верхних веках. Она нужна, если кожа нависает и закрывает глаз. Врач удаляет лишнюю кожу и иногда подкожную жировую ткань, делая взгляд более открытым.
  • Нижняя блефаропластика — устранение мешков под глазами и коррекция морщин. Это хороший выбор для тех, у кого под глазами появились отеки и жировые грыжи. Врач может сделать разрез под ресницами или на внутренней поверхности века.
  • Круговая блефаропластика — операция одновременно на обоих веках. Она позволяет максимально комплексно устранить возрастные изменения и вернуть лицу молодость.

Каждый вид операции проводится с учетом индивидуальных особенностей пациента, его пожеланий и состояния кожи.

Как проходит операция

Перед процедурой пациента осматривает хирург и отправляет его на анализы. Важно убедиться, что состояние здоровья позволяет провести операцию. Сам процесс занимает от 1 до 3 часов.

Подготовка и анестезия. Врач подбирает вид анестезии, исходя из объема работы. Обычно процедура проходит под местной анестезией с седацией, но может применяться общий наркоз — каждый случай индивидуален.

Разрезы и удаление излишков. Хирург делает маленькие разрезы в естественных складках кожи, чтобы потом они были незаметны. Затем удаляются лишние кожа, мышцы и жировая ткань, что позволяет убрать морщины и мешки под глазами.

Завершение и швы. Разрезы зашивают тонкими швами, которые затем снимают через несколько дней. Поскольку разрезы расположены в естественных складках, следов почти не остается.

Восстановление после блефаропластики

Реабилитация после операции может занимать до двух недель. Сразу после процедуры могут возникнуть отеки и небольшие синяки — это нормальная реакция на хирургическое вмешательство. Чтобы уменьшить отеки, врачи рекомендуют спать на спине и прикладывать холодные компрессы в первые дни после операции.

Уход за швами. Важно соблюдать рекомендации врача, чтобы швы заживали быстрее. Как правило, их снимают через 5–7 дней после операции.

Избегание физической нагрузки. В течение первых двух недель лучше отказаться от физических нагрузок, чтобы не вызывать дополнительный приток крови к лицу. Также стоит ограничить пребывание на солнце и не посещать бассейн и сауну.

Восстановление внешнего вида. Полный эффект от операции можно оценить примерно через месяц. К этому времени исчезают отеки и синяки, а шрамы становятся почти незаметными.

Риски и возможные осложнения

Как и любая операция, блефаропластика имеет свои риски. К ним относятся инфекции, кровотечения и возможные аллергические реакции на анестезию. Важно выбрать клинику и опытного хирурга, который соблюдает все меры предосторожности. Например, СМ-Клиника https://centr-hirurgii.ru/surgery/glaznaya-khirurgiya/blefaroplastika/ предоставляет полную информацию и поддержку на каждом этапе: от подготовки к операции до восстановления.

Заключение

Блефаропластика — это эффективный способ вернуть лицу свежесть и молодость. Она помогает избавиться от возрастных изменений, убрать мешки под глазами и нависание век. Операция проста, безопасна и требует минимум времени на восстановление, но результат сохраняется надолго.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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