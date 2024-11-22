«Бобровый лог» анонсировал новые трассы для катания вечером и рассказал о ценах

В выходные и праздничные дни фанпарк будет работать с 9:00 до 21:00, в будни — с 10:00 до 22:00. С третьей декады декабря по выходным и праздничным дням в фанпарк снова начнут ходить шаттлы от ТРЦ «Планета» и «Платинум Арена»