«Бобровый лог» анонсировал новые трассы для катания вечером и рассказал о ценах

Posted 22 ноября, 10:58
Published 22 ноября, 10:58
Modified 22 ноября, 11:00
Updated 22 ноября, 11:00
Как сообщили в фанпарке, статистика показала, что 64% клиентов проводят на склонах не более 2 часов, 35% — не более 4 часов и менее 1% посетителей катаются дольше 4 часов. Поэтому они переходят на почасовые абонементы «2 часа» и «4 часа».
Сэкономить на абонементах можно, если рассчитываться через интернет-магазин, также можно получить кэшбэк 10%, если оплачивать картой «Т-Банка»
В «Бобровом логе» отмечают, что они реконструировали систему оснежения, что позволит ускорить подготовку трасс для катания. На учебном склоне устанавливают новые ленточные подъемники, на трассе 2 появится новая удобная стартовая зона.
Общая протяженность склонов для вечернего катания после завершения работ по освещению трасс превысит 5 километров (больше, чем на «Розе Хутор» и в «Красной Поляне»), при этом по будням они будут работать на час дольше.
В выходные и праздничные дни фанпарк будет работать с 9:00 до 21:00, в будни — с 10:00 до 22:00. С третьей декады декабря по выходным и праздничным дням в фанпарк снова начнут ходить шаттлы от ТРЦ «Планета» и «Платинум Арена»