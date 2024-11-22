Дело — в рекламе: Яндекс поделился с сибирскими предпринимателями секретами

«Красноярск для меня — это место, где инновации действительно оживают. Здесь люди открыты к новым идеям, и я рад, что мы выбрали этот город для создания первой нейроредакции. Это экспериментальная лаборатория, где мы ищем, как добиться лучших результатов с помощью нейросетей. Благодаря открытости красноярцев к инновациям, мы смогли быстро внедрить новые подходы, которые применяем и в других командах Яндекса» — поделился руководитель группы по работе с ИИ в рекламных продуктах Яндекса Олег Копылов.