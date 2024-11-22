Дело — в рекламе: Яндекс поделился с сибирскими предпринимателями секретами

Posted 22 ноября, 10:00
Published 22 ноября, 10:00
Modified 22 ноября, 10:00
Updated 22 ноября, 10:00
«За последние годы красноярский бизнес значительно подтянулся в плане использования передовых технологий, включая нейросети. На конец 2024 года практически все пробовали работать с ними в той или иной сфере. Использование искусственного интеллекта стало не просто трендом, а необходимостью — вариаций его применения в бизнес-процессах огромнейшее количество», — рассказывает евангелист Яндекс Директа Игорь Швецов.
Специалисты уверены: за нейросетями — будущее. Результаты их работы потребители видят практически каждый день: музыка, дизайн одежды, упаковка продуктов и тексты — все эти сегменты могут генерироваться искусственным интеллектом. А ещё умные алгортмы помогают приводить больше клиентов в бизнес через интернет.
На конференции представили новый способ запуска рекламы в Директе — «Простой старт». Он предназначен для начинающих предпринимателей и позволяет настраивать рекламу заполнением простой анкеты о компании. Достаточно указать сайт и описать направление работы. Нейросеть, обученная на сотнях тысяч успешных рекламных кампаний, подберёт эффективные объявления и оптимальные площадки для продвижения.
«Мы пришли на мероприятие, чтобы познакомиться с людьми из сферы и проконсультироваться с профессионалами. В последнее время нас не устраивает коэффициент кликабельности рекламных объявлений. На конференции мы смогли обсудить стратегию развития и получили ценные советы от специалистов Яндекса, послушали интересные выступления спикеров», — поделился участник конференции Роман.
Особое внимание помимо искусственного интеллекта уделили актуальным рекламным решениям, успешным локальным кейсам и трендам в сфере продаж. А в перерывах между выступлениями предприниматели могли обсудить со специалистами Яндекса нюансы настройки первой рекламной кампании, а также улучшить уже имеющиеся результаты.
«Красноярск для меня — это место, где инновации действительно оживают. Здесь люди открыты к новым идеям, и я рад, что мы выбрали этот город для создания первой нейроредакции. Это экспериментальная лаборатория, где мы ищем, как добиться лучших результатов с помощью нейросетей. Благодаря открытости красноярцев к инновациям, мы смогли быстро внедрить новые подходы, которые применяем и в других командах Яндекса» — поделился руководитель группы по работе с ИИ в рекламных продуктах Яндекса Олег Копылов.
На конференции была предусмотрена зона для нетворкинга, где участники могли пообщаться друг с другом и со спикерами. И начинающие, и опытные красноярские предприниматели уходили с конференции с новыми знаниями и свежими идеями по продвижению своего бизнеса и привлечению клиентов.