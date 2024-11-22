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Posted 22 ноября, 10:00

Published 22 ноября, 10:00

Modified 22 ноября, 10:00

Updated 22 ноября, 10:00

Дело — в рекламе: Яндекс поделился с сибирскими предпринимателями секретами

Дело — в рекламе: Яндекс поделился с сибирскими предпринимателями секретами

22 ноября 2024, 10:00
Фото: prmira.ru.
Реклама. ООО «ЯНДЕКС». erid: LjN8KWJpe
В красноярском конференц-центре «Гранд Холл Сибирь» прошла конференция «Яндекса» для предпринимателей «Дело в рекламе». Почти тысяча представителей малого и среднего бизнеса пришли узнать о новых инструментах для онлайн-продвижения своего дела. Рассказываем подробнее.

«За последние годы красноярский бизнес значительно подтянулся в плане использования передовых технологий, включая нейросети. На конец 2024 года практически все пробовали работать с ними в той или иной сфере. Использование искусственного интеллекта стало не просто трендом, а необходимостью — вариаций его применения в бизнес-процессах огромнейшее количество», — рассказывает евангелист Яндекс Директа Игорь Швецов.

Игорь Швецов, евангелист Яндекс Директа.Игорь Швецов, евангелист Яндекс Директа.
Евангелист Яндекс Директа Игорь ШвецовЕвангелист Яндекс Директа Игорь Швецов
Игорь Швецов, евангелист Яндекс Директа.. Фото: prmira.ru

Специалисты уверены: за нейросетями — будущее. Результаты их работы потребители видят практически каждый день: музыка, дизайн одежды, упаковка продуктов и тексты — все эти сегменты могут генерироваться искусственным интеллектом. А ещё умные алгортмы помогают приводить больше клиентов в бизнес через интернет.

Фото: prmira.ru

На конференции представили новый способ запуска рекламы в Директе — «Простой старт». Он предназначен для начинающих предпринимателей и позволяет настраивать рекламу заполнением простой анкеты о компании. Достаточно указать сайт и описать направление работы. Нейросеть, обученная на сотнях тысяч успешных рекламных кампаний, подберёт эффективные объявления и оптимальные площадки для продвижения.

«Мы пришли на мероприятие, чтобы познакомиться с людьми из сферы и проконсультироваться с профессионалами. В последнее время нас не устраивает коэффициент кликабельности рекламных объявлений. На конференции мы смогли обсудить стратегию развития и получили ценные советы от специалистов Яндекса, послушали интересные выступления спикеров», — поделился участник конференции Роман.

Фото: prmira.ru

Особое внимание помимо искусственного интеллекта уделили актуальным рекламным решениям, успешным локальным кейсам и трендам в сфере продаж. А в перерывах между выступлениями предприниматели могли обсудить со специалистами Яндекса нюансы настройки первой рекламной кампании, а также улучшить уже имеющиеся результаты.

«Красноярск для меня — это место, где инновации действительно оживают. Здесь люди открыты к новым идеям, и я рад, что мы выбрали этот город для создания первой нейроредакции. Это экспериментальная лаборатория, где мы ищем, как добиться лучших результатов с помощью нейросетей. Благодаря открытости красноярцев к инновациям, мы смогли быстро внедрить новые подходы, которые применяем и в других командах Яндекса» — поделился руководитель группы по работе с ИИ в рекламных продуктах Яндекса Олег Копылов.

Олег Копылов, руководитель группы по работе с ИИ в рекламных продуктах Яндекса.Олег Копылов, руководитель группы по работе с ИИ в рекламных продуктах Яндекса.
Олег Копылов, руководитель группы по работе с ИИ в рекламных продуктах Яндекса.. Фото: prmira.ru

На конференции была предусмотрена зона для нетворкинга, где участники могли пообщаться друг с другом и со спикерами. И начинающие, и опытные красноярские предприниматели уходили с конференции с новыми знаниями и свежими идеями по продвижению своего бизнеса и привлечению клиентов.

Фото: prmira.ru
#Владислав Савончик
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