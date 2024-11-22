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Posted 22 ноября, 03:26

Published 22 ноября, 03:26

Modified 22 ноября, 03:28

Updated 22 ноября, 03:28

До 44 человек выросло количество отравившихся в канской школе

До 44 человек выросло количество отравившихся в канской школе

22 ноября 2024, 03:26
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярском крае выросло число пострадавших, отравившихся в школе №15 Канска. Пострадали 44 человека, госпитализировали 37.

20 ноября стало известно о массовом отравлении учеников и сотрудников школы №15 в Канске. В больницу с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика и два сотрудника школы.

Большинство из них госпитализировали в инфекционное отделение. Пострадавшим поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии».

Установлено, что накануне они ели в школьной столовой. Следователи завели уголовное дело.

Утром 22 ноября в региональном СК рассказали, что количество обратившихся с отравлением до 44 человек. В инфекционном отделении находятся 34 ученика школы №15 и трое взрослых — два учителя и охранник. Семь человек отказались от госпитализации.

Ранее в краевом Роспотребнадзоре рассказали, что еда из столовой находится на экспертизе, которая будет длиться около недели.

  • Этот случай стал вторым за сутки в крае. Так, массовое отравлении учеников произошло в красноярской школе №76. В больницу обратились как минимум 23 ученика. Родители считают, что дети могли отравиться макаронами с сыром.
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