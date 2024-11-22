До 44 человек выросло количество отравившихся в канской школе

Posted 22 ноября, 03:26
Published 22 ноября, 03:26
Modified 22 ноября, 03:28
Updated 22 ноября, 03:28
20 ноября стало известно о массовом отравлении учеников и сотрудников школы №15 в Канске. В больницу с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика и два сотрудника школы.
Большинство из них госпитализировали в инфекционное отделение. Пострадавшим поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии».
Установлено, что накануне они ели в школьной столовой. Следователи завели уголовное дело.
Утром 22 ноября в региональном СК рассказали, что количество обратившихся с отравлением до 44 человек. В инфекционном отделении находятся 34 ученика школы №15 и трое взрослых — два учителя и охранник. Семь человек отказались от госпитализации.
Ранее в краевом Роспотребнадзоре рассказали, что еда из столовой находится на экспертизе, которая будет длиться около недели.