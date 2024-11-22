Эксперты рассказали красноярцам, как выбрать качественную незамерзайку

Водители массово меняют стеклоомывающую жидкость перед предстоящим похолоданием с демисезонной на зимнюю. Но если купить некачественную «незамерзайку» — она может просто замерзнуть. Эксперты рассказали, на что стоит опираться при ее выборе и что делать, если жидкость все-таки стала рыхлой.

Вообще «незамерзайки» продаются как в супермаркетах, так и на заправках. По цене они тоже отличаются. Эксперты рассказали журналистам Sibnovosti.ru, что лучше покупать омывайку с низкой температурой замерзания, и чем ниже она будет — тем лучше. Это поможет избежать проблем, если в городе ударят 30-градусные морозы. Также при покупке следует обратить внимание, имеет ли товар госрегистрацию и не выглядит ли упаковка помятой. Если водители не хотят заморачиваться, то и по другим признакам можно отличить подделку от качественной «незамерзайки». «Найти подделку можно по-разному, например по стоимости, ведь разрешенный в составе омываек этанол стоит недешево, поэтому жидкости на его основе не могут продаваться по цене 100-200 рублей за 5 литров. Если он есть, а цена низкая, продукт, скорее всего, поддельный, — рассказывает владелец СТО и автомобилист Алексей. Также следует обратить внимание на запах, продолжают эксперты. Качественная омывайка будет пахнуть ацетоном, а некачественная — едкими парами. Если от «незамерзайки» отдает уксусом, значит в ней есть метиловый спирт, это тоже говорит о нарушении. Если же водители все-таки залили в автомобиль некачественную омывайку и поняли это — следует отправиться на СТО, иначе машина может просто сломаться. Также эксперты рекомендуют не заливать сразу же жидкость в автомобиль. Следует ее проверить — налить в стакан и выставить на холод. Если через несколько часов омывайка замерзнет — то значит некачественная. В краевом Роспотребнадзоре говорят, что если на этикетке указано, что «незамерзайка» способна выдержать морозы до -30 градусов, а она замерзала в -15, то стоит обратиться к продавцу с претензией. Если деньги не вернут или товар не поменяют — можно обратиться в суд. Также покупатель может потребовать и возмещение ущерба — оплату расходов по ремонту машины, либо деньги на лечение, если экспертиза установит, что в жидкости есть опасные пары. Читайте также: Почему зимой часто горят машины и как обезопасить свое авто? Отвечает автоэксперт Красноярцы создали петицию из-за каши на дорогах и испорченных машин «Очередной Бионорд, только жидкий»: красноярцы массово жалуются на химреагенты