Эксперты рассказали красноярцам, как выбрать качественную незамерзайку

Posted 22 ноября, 08:39
Published 22 ноября, 08:39
Modified 22 ноября, 12:35
Updated 22 ноября, 12:35
Вообще «незамерзайки» продаются как в супермаркетах, так и на заправках. По цене они тоже отличаются.
Эксперты рассказали журналистам Sibnovosti.ru, что лучше покупать омывайку с низкой температурой замерзания, и чем ниже она будет — тем лучше. Это поможет избежать проблем, если в городе ударят 30-градусные морозы.
Также при покупке следует обратить внимание, имеет ли товар госрегистрацию и не выглядит ли упаковка помятой. Если водители не хотят заморачиваться, то и по другим признакам можно отличить подделку от качественной «незамерзайки».
«Найти подделку можно по-разному, например по стоимости, ведь разрешенный в составе омываек этанол стоит недешево, поэтому жидкости на его основе не могут продаваться по цене 100-200 рублей за 5 литров. Если он есть, а цена низкая, продукт, скорее всего, поддельный, — рассказывает владелец СТО и автомобилист Алексей.
Также следует обратить внимание на запах, продолжают эксперты. Качественная омывайка будет пахнуть ацетоном, а некачественная — едкими парами. Если от «незамерзайки» отдает уксусом, значит в ней есть метиловый спирт, это тоже говорит о нарушении.
Если же водители все-таки залили в автомобиль некачественную омывайку и поняли это — следует отправиться на СТО, иначе машина может просто сломаться.
Также эксперты рекомендуют не заливать сразу же жидкость в автомобиль. Следует ее проверить — налить в стакан и выставить на холод. Если через несколько часов омывайка замерзнет — то значит некачественная.
В краевом Роспотребнадзоре говорят, что если на этикетке указано, что «незамерзайка» способна выдержать морозы до -30 градусов, а она замерзала в -15, то стоит обратиться к продавцу с претензией.
Если деньги не вернут или товар не поменяют — можно обратиться в суд. Также покупатель может потребовать и возмещение ущерба — оплату расходов по ремонту машины, либо деньги на лечение, если экспертиза установит, что в жидкости есть опасные пары.