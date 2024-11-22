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Posted 22 ноября, 08:39

Published 22 ноября, 08:39

Modified 22 ноября, 12:35

Updated 22 ноября, 12:35

Эксперты рассказали красноярцам, как выбрать качественную незамерзайку

Эксперты рассказали красноярцам, как выбрать качественную незамерзайку

22 ноября 2024, 08:39
Фото: ru.freepik.com.
Водители массово меняют стеклоомывающую жидкость перед предстоящим похолоданием с демисезонной на зимнюю. Но если купить некачественную «незамерзайку» — она может просто замерзнуть. Эксперты рассказали, на что стоит опираться при ее выборе и что делать, если жидкость все-таки стала рыхлой.

Вообще «незамерзайки» продаются как в супермаркетах, так и на заправках. По цене они тоже отличаются.

Эксперты рассказали журналистам Sibnovosti.ru, что лучше покупать омывайку с низкой температурой замерзания, и чем ниже она будет — тем лучше. Это поможет избежать проблем, если в городе ударят 30-градусные морозы.

Также при покупке следует обратить внимание, имеет ли товар госрегистрацию и не выглядит ли упаковка помятой. Если водители не хотят заморачиваться, то и по другим признакам можно отличить подделку от качественной «незамерзайки».

«Найти подделку можно по-разному, например по стоимости, ведь разрешенный в составе омываек этанол стоит недешево, поэтому жидкости на его основе не могут продаваться по цене 100-200 рублей за 5 литров. Если он есть, а цена низкая, продукт, скорее всего, поддельный, — рассказывает владелец СТО и автомобилист Алексей.

Также следует обратить внимание на запах, продолжают эксперты. Качественная омывайка будет пахнуть ацетоном, а некачественная — едкими парами. Если от «незамерзайки» отдает уксусом, значит в ней есть метиловый спирт, это тоже говорит о нарушении.

Если же водители все-таки залили в автомобиль некачественную омывайку и поняли это — следует отправиться на СТО, иначе машина может просто сломаться.

Также эксперты рекомендуют не заливать сразу же жидкость в автомобиль. Следует ее проверить — налить в стакан и выставить на холод. Если через несколько часов омывайка замерзнет — то значит некачественная.

В краевом Роспотребнадзоре говорят, что если на этикетке указано, что «незамерзайка» способна выдержать морозы до -30 градусов, а она замерзала в -15, то стоит обратиться к продавцу с претензией.

Если деньги не вернут или товар не поменяют — можно обратиться в суд. Также покупатель может потребовать и возмещение ущерба — оплату расходов по ремонту машины, либо деньги на лечение, если экспертиза установит, что в жидкости есть опасные пары.

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