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Posted 22 ноября 2024, 10:39

Published 22 ноября 2024, 10:39

Modified 22 ноября 2024, 10:46

Updated 22 ноября 2024, 10:46

«Это выставка машин какая-то?»: Красноярск после снегопада встал в 9-балльные пробки

«Это выставка машин какая-то?»: Красноярск после снегопада встал в 9-балльные пробки

22 ноября 2024, 10:39
Фото: prmira.ru.
Сегодня вечером, 22 ноября, после снегопада Красноярск сковали пробки — заторы есть во всех районах города.

По данным сервиса 2ГИС, к 17:30 красноярские дороги сковали 9-балльные пробки.

Серьезные заторы образовались на проспектах Свободный, Мира и Красноярский рабочий, улицах Маерчака, Партизана Железняка, Авиаторов, Брянской, Семафорной, Дубровинского, Ленина и Карла Маркса.

Фото: prmira.ru

Еще заторы есть на Мичурина, Алексеева, Караульной, Копылова, Калинина, Шахтеров, Маерчака, Молокова, на Северном шоссе и других улицах.

Некоторые водители винят в заторах снег и оставляют комментарии на картах об этом.

Другие в пробках просто шутят и грустят.

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