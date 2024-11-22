«Это выставка машин какая-то?»: Красноярск после снегопада встал в 9-балльные пробки

Posted 22 ноября 2024, 10:39
Published 22 ноября 2024, 10:39
Modified 22 ноября 2024, 10:46
Updated 22 ноября 2024, 10:46
По данным сервиса 2ГИС, к 17:30 красноярские дороги сковали 9-балльные пробки.
Серьезные заторы образовались на проспектах Свободный, Мира и Красноярский рабочий, улицах Маерчака, Партизана Железняка, Авиаторов, Брянской, Семафорной, Дубровинского, Ленина и Карла Маркса.
Еще заторы есть на Мичурина, Алексеева, Караульной, Копылова, Калинина, Шахтеров, Маерчака, Молокова, на Северном шоссе и других улицах.
Некоторые водители винят в заторах снег и оставляют комментарии на картах об этом.
Другие в пробках просто шутят и грустят.