«Главврача наградили»: что стало с медиками, которые не поехали к умирающему мальчику

Posted 22 ноября, 09:20
Published 22 ноября, 09:20
Modified 22 ноября, 09:22
Updated 22 ноября, 09:22
История с девятилетним мальчиком из Артемовска произошла в сентябре этого года. Ребенок упал с велосипеда и ударился о руль — по выяснилось позже, травма привела к разрыву внутренних органов. Мать мальчика сразу же после его жалоб на боль вызвала врачей Курагинской районной больницы, однако те отказались приезжать — только посоветовали женщине дать сыну обезболивающее.
Мальчика госпитализировали только через сутки, когда его состояние еще ухудшилось. В Курагинской РБ выяснилось, что ребенку требуется срочная операция. Его ввели в состоянии медикаментозной комы и санавиацией отправили в Красноярскую краевую больницу.
Операция не спасла жизнь ребенка, мальчик скончался в больнице 21 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
Уголовное дело о гибели мальчика еще расследуется, а каких-то серьезных последствий врачи больницы не понесли. Депутат законодательного собрания Владимир Вахтель в конце октября опубликовал ответ прокуратуры на его запрос по поводу этой истории. Из ответа зампрокурора края Евгения Мостового следует, что в Курагинской больнице провели две внеплановых проверки, по результатам которых всего лишь выдали два предписания об устранении нарушений — одно до конца этого года, другое до сентября 2025 года.
«Кроме того, сейчас страховая организация проводит экспертизу качества медпомощи, чтобы прокурор района мог взыскать компенсацию морального вреда в пользу мамы. На мой взгляд, принятых в отношении больницы мер недостаточно, и никакие деньги не вернут матери погибшего из-за безразличия врачей сына», — написал депутат.
Однако это не конец истории. Как выяснилось, недавно главврача больницы Сергея Фурсевича наградили почетной грамотой губернатора за «многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Курагинского района». Распоряжение об этом губернатор подписал еще в начале октября.
«Никого после смерти школьника из больницы, кстати, не уволили, а главрача, оказывается, даже наградили. 15 ноября, на торжествах в честь 100-летия района. Честно говоря, я не знаю, как это комментировать», — высказался по этому поводу Вахтель.
Прокомментировать это не смогла и министр здравоохранения края Наталия Говорушкина. 22 ноября на сессии ЗС депутат задал ей вопрос о том, ждать ли какой-то еще реакции министерства на происшествие в Курагинской больнице, она ответил, что должностные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Владимир Вахтель отметил, что такой ответ его не устроил и он направит официальный депутатский запрос.
«Про „ответственность“ говорили еще в прокуратуре. При этом известно, что никого не уволили — видимо, пожурили, или может премии лишили. А мальчик с разрывом внутренних органов погиб. Не думаю, что наказание достаточно и адекватно, и позволит избежать халатности», — считает депутат.