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Posted 22 ноября, 09:20

Published 22 ноября, 09:20

Modified 22 ноября, 09:22

Updated 22 ноября, 09:22

«Главврача наградили»: что стало с медиками, которые не поехали к умирающему мальчику

«Главврача наградили»: что стало с медиками, которые не поехали к умирающему мальчику

22 ноября 2024, 09:20
Фото: «Тубинские вести».
В сентябре отрудники Курагинской райбольницы отказались ехать на вызов к 9-летнему мальчику с разрывом внутренних органов. Спустя время ребенок скончался — а врачи, судя по всему, не понесли адекватного наказания. Как выяснилось, гравврач недавно даже получил награду за «высокий профессионализм».

История с девятилетним мальчиком из Артемовска произошла в сентябре этого года. Ребенок упал с велосипеда и ударился о руль — по выяснилось позже, травма привела к разрыву внутренних органов. Мать мальчика сразу же после его жалоб на боль вызвала врачей Курагинской районной больницы, однако те отказались приезжать — только посоветовали женщине дать сыну обезболивающее.

Мальчика госпитализировали только через сутки, когда его состояние еще ухудшилось. В Курагинской РБ выяснилось, что ребенку требуется срочная операция. Его ввели в состоянии медикаментозной комы и санавиацией отправили в Красноярскую краевую больницу.

Операция не спасла жизнь ребенка, мальчик скончался в больнице 21 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Уголовное дело о гибели мальчика еще расследуется, а каких-то серьезных последствий врачи больницы не понесли. Депутат законодательного собрания Владимир Вахтель в конце октября опубликовал ответ прокуратуры на его запрос по поводу этой истории. Из ответа зампрокурора края Евгения Мостового следует, что в Курагинской больнице провели две внеплановых проверки, по результатам которых всего лишь выдали два предписания об устранении нарушений — одно до конца этого года, другое до сентября 2025 года.

Фото: Владимир Вахтель
«Кроме того, сейчас страховая организация проводит экспертизу качества медпомощи, чтобы прокурор района мог взыскать компенсацию морального вреда в пользу мамы. На мой взгляд, принятых в отношении больницы мер недостаточно, и никакие деньги не вернут матери погибшего из-за безразличия врачей сына», — написал депутат.

Однако это не конец истории. Как выяснилось, недавно главврача больницы Сергея Фурсевича наградили почетной грамотой губернатора за «многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Курагинского района». Распоряжение об этом губернатор подписал еще в начале октября.

Главврач больницы Сергей Фурсевич получает ключи от новых машиной «скорой» из рук зампредседателя правительства Алексея Подкорытова, 2023 годГлавврач больницы Сергей Фурсевич получает ключи от новых машиной «скорой» из рук зампредседателя правительства Алексея Подкорытова, 2023 год
Главврач больницы Сергей Фурсевич получает ключи от новых машиной «скорой» из рук зампредседателя правительства Алексея Подкорытова, 2023 год. Фото: «Тубинские вести»
«Никого после смерти школьника из больницы, кстати, не уволили, а главрача, оказывается, даже наградили. 15 ноября, на торжествах в честь 100-летия района. Честно говоря, я не знаю, как это комментировать», — высказался по этому поводу Вахтель.

Прокомментировать это не смогла и министр здравоохранения края Наталия Говорушкина. 22 ноября на сессии ЗС депутат задал ей вопрос о том, ждать ли какой-то еще реакции министерства на происшествие в Курагинской больнице, она ответил, что должностные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Владимир Вахтель отметил, что такой ответ его не устроил и он направит официальный депутатский запрос.

«Про „ответственность“ говорили еще в прокуратуре. При этом известно, что никого не уволили — видимо, пожурили, или может премии лишили. А мальчик с разрывом внутренних органов погиб. Не думаю, что наказание достаточно и адекватно, и позволит избежать халатности», — считает депутат.
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#Общество#Медицина#Прокуратура#Курагинский район#Нарушения#Главврач#Уголовное дело#Владимир Вахтель
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