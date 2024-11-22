«Главврача наградили»: что стало с медиками, которые не поехали к умирающему мальчику

Уголовное дело о гибели мальчика еще расследуется, а каких-то серьезных последствий врачи больницы не понесли. Депутат законодательного собрания Владимир Вахтель в конце октября опубликовал ответ прокуратуры на его запрос по поводу этой истории. Из ответа зампрокурора края Евгения Мостового следует, что в Курагинской больнице провели две внеплановых проверки, по результатам которых всего лишь выдали два предписания об устранении нарушений — одно до конца этого года, другое до сентября 2025 года.