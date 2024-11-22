Из Красноярска запустят еще шесть рейсов на Шри-Ланку

Posted 22 ноября, 08:15
Published 22 ноября, 08:15
Modified 22 ноября, 08:17
Updated 22 ноября, 08:17
Ещё одним перевозчиком, который запустит прямые рейсы из Красноярска на Шри-Ланку, станет авиакомпания Red Wings. Документ об этом появился на сайте Росавиации.
Перелеты из Красноярска в Коломбо, столицу Шри-Ланки, будут выполнять шесть раз в неделю. Полет в одну сторону займет девять с половиной часов.
Сейчас из красноярского аэропорта в Коломбо есть только чартерные рейсы. Их выполняет авиакомпания Azur Air.