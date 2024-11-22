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Posted 22 ноября, 08:15

Published 22 ноября, 08:15

Modified 22 ноября, 08:17

Updated 22 ноября, 08:17

Из Красноярска запустят еще шесть рейсов на Шри-Ланку

Из Красноярска запустят еще шесть рейсов на Шри-Ланку

22 ноября 2024, 08:15
Фото: Евгения Темнякова, t.me/kja_inform.
Из Красноярска на Шри-Ланку будет летать еще шесть рейсов в неделю.

Ещё одним перевозчиком, который запустит прямые рейсы из Красноярска на Шри-Ланку, станет авиакомпания Red Wings. Документ об этом появился на сайте Росавиации.

Перелеты из Красноярска в Коломбо, столицу Шри-Ланки, будут выполнять шесть раз в неделю. Полет в одну сторону займет девять с половиной часов.

Сейчас из красноярского аэропорта в Коломбо есть только чартерные рейсы. Их выполняет авиакомпания Azur Air.

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