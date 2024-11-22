«Издевательство»: красноярка пожаловалась на отсутствие кондукторов в автобусах

Posted 22 ноября, 07:26
Published 22 ноября, 07:26
Modified 22 ноября, 07:27
Updated 22 ноября, 07:27
В редакцию «Проспекта Мира» обратилась жительница Красноярска. Женщина заявила, что считает ужасной работу общественного транспорта, в которых отсутствуют кондукторы.
Пассажирка отметила, что в других городах в автобусах, где нет кондукторов, возле каждой двери установлены терминалы для оплаты проезда, чего не скажешь об общественном транспорте Красноярска.
«Во-первых, я считаю, что это небезопасно, когда водитель на ходу принимает оплату и отсчитывает сдачу. Во-вторых, это создаёт неудобства для пассажиров, когда водитель устанавливает правила, что выход только через переднюю дверь.
Накануне, 21 ноября, меня довел до слёз водитель автобуса №64 на остановке Слобода Весны. Всю дорогу он открывал заднюю дверь автобуса по своему усмотрению. Я оплатила проезд по QR-коду сразу, как вошла.
Когда я доехала до своей остановки в самый час пик (примерно 17:40) в переполненном автобусе, водитель, по своей прихоти, не стал открывать заднюю дверь на остановке».
Красноярка отмечает, что водитель никак не реагировал на просьбы пассажиров выпустить женщину на ее остановке и якобы говорил, что выйти можно только через переднюю дверь.
«Какими правилами руководствовался водитель?! Мне пришлось пробираться через весь автобус, переполненный пассажирами, с задней площадки с двумя сумками.
Это было тяжело и физически и морально. Все пассажиры смотрели, как я пытаюсь выбраться из автобуса, но не могли даже освободить мне путь, потому что салон был заполнен до отказа. Что это за издевательство перевозчиков над пассажирами?»
В департаменте горхозяйства и транспорта в разговоре с «Проспектом Мира» назвали действия водителя профилактикой «зайцев».
«Водителям приходится так поступать, чтобы собирать плату за проезд, не нарушая правил дорожного движения.
Нигде не прописано то, что водитель должен открывать все двери автобуса на остановке».
В департаменте также отметили, что в автобусах, в которых нет кондукторов, пока не планируют устанавливать терминалы.
В ведомстве пояснили, что водители не могут проконтролировать, оплатил ли пассажир проезд по терминалу или нет. Поэтому перевозчикам проще набрать кондукторов в штат.
Пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова добавила, что на транспортных предприятиях по-прежнему наблюдается дефицит водителей, механиков и кондукторского состава.
«Если кто-то хочет устроиться водителем, кондуктором или механиком на транспортном предприятии, то вас ждут везде».
Корреспондент «Проспекта Мира» также обратился к перевозчику маршрута №64. Нам пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
В сентябре этого года красноярцы уже жаловались на отсутствие кондукторов в автобусах. По словам людей, за остановку до выхода они вынуждены идти в начало салона сквозь огромную толпу людей, чтобы расплатиться за проезд с водителем.
Кроме того, горожане заявляли, что из-за отсутствия кондуктора водитель отвлекается на пассажиров, что может стать причиной ДТП.
По словам водителей к дефициту кондукторов они уже привыкли и за выполнение их работы они получают прибавку.
В мэрии тогда нам заявили, что на всех транспортных предприятиях периодически возникает дефицит кондукторского состава. Нехватку кондукторов объяснили тем, что у них сложная работа и небольшая зарплата.
При этом в администрации города объяснили, что отсутствие кондуктора не является обязательным требованием или причиной для невыхода автобуса на линию.