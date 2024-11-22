Изменяет жизнь и помогает: в Красноярске обсудили социальные эффекты спорта

Posted 22 ноября, 09:40
Published 22 ноября, 09:40
Modified 22 ноября, 09:42
Updated 22 ноября, 09:42
«Мы рассматриваем социальный спорт как инструмент изменения жизни. Он помогает разным группам: семьям в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья. Наши региональные секции дают возможность участникам посмотреть, как подобные проекты реализуются у коллег, чтобы затем применить аналогичные подходы в своей работе», — отметил директор программ Фонда Потанина Игорь Барадачев.
Всего участниками секции в Красноярске стали 70 человек, среди них 24 грантополучателя Фонда Потанина из 10 регионов России. Они обсудили с экспертами социальные и экономические эффекты.
Пообщаться со спикерами и организациями, которые получили и уже реализуют грант Фонда Потанина, пришли сотрудники общеобразовательных и спортивных школ, общественных центров, представители НКО и центров инклюзивных проектов.
Исполнительный директор красноярской организации «Твой старт», которая занимается социальной адаптации детей с особенностями развития, Евгения Забара рассказала о проекте «Инклюзивный футбол как инновация физического воспитания и социализации людей с ментальными нарушениями», который стал победителем конкурса «Спорт для всех» в 2023 году. Она отметила, что проект направлен на создание условий для развития спортивного потенциала и социализации детей с особенностями ментального развития.
«Наш проект не только про спорт, укрепление здоровья и социализацию ребят. Это успешная подтвержденная практика, когда спорт, в частности, футбол, стал инструментом и основой для развития инклюзивной культуры в школе. Мы работаем со школами, где есть дети с особенностями ментального развития, чтобы они занимались спортом, а также вовлекаем нормотипичных учащихся в спортивное волонтерство для создания инклюзивных команд. Для этого в школах есть и трудовые ресурсы, и помещение, и спортивный инвентарь для проведения занятий».
До мероприятия в Красноярске аналогичные события прошли в Архангельске и Ижевске. Конференция завершится 26 ноября финальной встречей в Москве, на ней эксперты обсудят будущее социального спорта в России.