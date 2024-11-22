Изменяет жизнь и помогает: в Красноярске обсудили социальные эффекты спорта

Исполнительный директор красноярской организации «Твой старт», которая занимается социальной адаптации детей с особенностями развития, Евгения Забара рассказала о проекте «Инклюзивный футбол как инновация физического воспитания и социализации людей с ментальными нарушениями», который стал победителем конкурса «Спорт для всех» в 2023 году. Она отметила, что проект направлен на создание условий для развития спортивного потенциала и социализации детей с особенностями ментального развития.