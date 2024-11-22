prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 09:40

Published 22 ноября, 09:40

Modified 22 ноября, 09:42

Updated 22 ноября, 09:42

Изменяет жизнь и помогает: в Красноярске обсудили социальные эффекты спорта

Изменяет жизнь и помогает: в Красноярске обсудили социальные эффекты спорта

22 ноября 2024, 09:40
Фото: Фонд Потанина.
В Красноярске Фонд Потанина провел секцию «Социальные эффекты спорта» ежегодной конференции «Спорт и общество: энергия изменений». Эксперты обсудили, как через спорт повышается качество жизни людей.
«Мы рассматриваем социальный спорт как инструмент изменения жизни. Он помогает разным группам: семьям в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья. Наши региональные секции дают возможность участникам посмотреть, как подобные проекты реализуются у коллег, чтобы затем применить аналогичные подходы в своей работе», — отметил директор программ Фонда Потанина Игорь Барадачев.

Всего участниками секции в Красноярске стали 70 человек, среди них 24 грантополучателя Фонда Потанина из 10 регионов России. Они обсудили с экспертами социальные и экономические эффекты.

Фото: Фонд Потанина

Пообщаться со спикерами и организациями, которые получили и уже реализуют грант Фонда Потанина, пришли сотрудники общеобразовательных и спортивных школ, общественных центров, представители НКО и центров инклюзивных проектов.

Исполнительный директор красноярской организации «Твой старт», которая занимается социальной адаптации детей с особенностями развития, Евгения Забара рассказала о проекте «Инклюзивный футбол как инновация физического воспитания и социализации людей с ментальными нарушениями», который стал победителем конкурса «Спорт для всех» в 2023 году. Она отметила, что проект направлен на создание условий для развития спортивного потенциала и социализации детей с особенностями ментального развития.

«Наш проект не только про спорт, укрепление здоровья и социализацию ребят. Это успешная подтвержденная практика, когда спорт, в частности, футбол, стал инструментом и основой для развития инклюзивной культуры в школе. Мы работаем со школами, где есть дети с особенностями ментального развития, чтобы они занимались спортом, а также вовлекаем нормотипичных учащихся в спортивное волонтерство для создания инклюзивных команд. Для этого в школах есть и трудовые ресурсы, и помещение, и спортивный инвентарь для проведения занятий».

До мероприятия в Красноярске аналогичные события прошли в Архангельске и Ижевске. Конференция завершится 26 ноября финальной встречей в Москве, на ней эксперты обсудят будущее социального спорта в России.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика