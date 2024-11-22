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Posted 22 ноября, 08:42

Published 22 ноября, 08:42

Modified 22 ноября, 09:13

Updated 22 ноября, 09:13

Стало известно, какая погода будет зимой в Красноярске

Какая будет зима в Красноярске в 2024-25 году? Вот прогноз

22 ноября 2024, 08:42
Фото: prmira.ru.

Стало известно, какая погода будет зимой в Красноярске

В Красноярске в декабре среднемесячная температура будет выше многолетних значений, в январе сильных морозов ждать не стоит, а февраль будет малоснежным.

До начала зимы осталось чуть больше недели, поэтому мы решили узнать, стоит ли ждать красноярцам сильных морозов и какая погода будет в Красноярске предстоящей зимой.

По предварительной информации Гидрометцентра, в Красноярске в декабре средняя месячная температура будет чуть выше нормы.

Согласно многолетним наблюдениям, среднемесячная температура воздуха в декабре в Красноярске составляет -13,2°C. Месячная норма осадков — 31 мм.

Прогноз погоды на декабрь 2024 годаПрогноз погоды на декабрь 2024 года
Прогноз погоды на декабрь 2024 года. Фото: Гидрометцентр России

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что среднемесячная температура декабря в Красноярске будет на 1 градус выше средних многолетних значений.

«По предварительным прогнозам, средняя месячная температура декабря составит от -12 до -16 градусов. По ночам будет от -12 до -22, в дневное время — от -6 до -15 градусов.
В декабре в Красноярске ожидается от 12 до 31 мм осадков, что немного меньше среднего многолетнего количества. В большинстве дней будет идти небольшой снег».

По данным сервиса «Яндекс Погода», в первой половине декабря в городе температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, в ночные часы — от -8 до -14 градусов.

7 декабря красноярцам обещают ясную и солнечную погоду. Снег прогнозируется с 3 по 6 декабря.

Погода на декабрьПогода на декабрь
Погода на декабрь. Фото: yandex.ru

В середине месяца в Красноярске в дневные часы столбик термометра будет колебаться от -11 до -13, ночью около -12…-16 градусов. Снежных дней будет не много — 11, 12 и 16 декабря.

В конце декабря в городе днем будет около -11, ночью температура воздуха в среднем составит около -13 градусов. В последние дни месяца красноярцам обещают снег, в том числе и 31 декабря.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в январе 2025 года в Красноярске установится температура, близкая к средним многолетним значениям. Так, ночью средняя температура воздуха составит около -18 градусов, днем -12,5. Осадков будет не очень много. За весь месяц снег будет идти лишь в течение 6 дней.

Прогноз погоды на январь 2025 годаПрогноз погоды на январь 2025 года
Прогноз погоды на январь 2025 года. Фото: Гидрометцентр России

Согласно прогнозам специалистов, в феврале среднемесячная температура в Красноярске будет в пределах нормы. В дневное время средняя температура воздуха составит около -11, ночью -16 градусов. В течение месяца будет практически без осадков. Снежными будут только 4 дня.

Прогноз погоды на февраль 2025 годаПрогноз погоды на февраль 2025 года
Прогноз погоды на февраль 2025 года. Фото: Гидрометцентр России

Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.

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