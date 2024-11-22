Какая будет зима в Красноярске в 2024-25 году? Вот прогноз

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в январе 2025 года в Красноярске установится температура, близкая к средним многолетним значениям. Так, ночью средняя температура воздуха составит около -18 градусов, днем -12,5. Осадков будет не очень много. За весь месяц снег будет идти лишь в течение 6 дней.