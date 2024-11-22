Какая будет зима в Красноярске в 2024-25 году? Вот прогноз

Posted 22 ноября, 08:42
Published 22 ноября, 08:42
Modified 22 ноября, 09:13
Updated 22 ноября, 09:13
До начала зимы осталось чуть больше недели, поэтому мы решили узнать, стоит ли ждать красноярцам сильных морозов и какая погода будет в Красноярске предстоящей зимой.
По предварительной информации Гидрометцентра, в Красноярске в декабре средняя месячная температура будет чуть выше нормы.
Согласно многолетним наблюдениям, среднемесячная температура воздуха в декабре в Красноярске составляет -13,2°C. Месячная норма осадков — 31 мм.
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что среднемесячная температура декабря в Красноярске будет на 1 градус выше средних многолетних значений.
«По предварительным прогнозам, средняя месячная температура декабря составит от -12 до -16 градусов. По ночам будет от -12 до -22, в дневное время — от -6 до -15 градусов.
В декабре в Красноярске ожидается от 12 до 31 мм осадков, что немного меньше среднего многолетнего количества. В большинстве дней будет идти небольшой снег».
По данным сервиса «Яндекс Погода», в первой половине декабря в городе температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, в ночные часы — от -8 до -14 градусов.
7 декабря красноярцам обещают ясную и солнечную погоду. Снег прогнозируется с 3 по 6 декабря.
В середине месяца в Красноярске в дневные часы столбик термометра будет колебаться от -11 до -13, ночью около -12…-16 градусов. Снежных дней будет не много — 11, 12 и 16 декабря.
В конце декабря в городе днем будет около -11, ночью температура воздуха в среднем составит около -13 градусов. В последние дни месяца красноярцам обещают снег, в том числе и 31 декабря.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в январе 2025 года в Красноярске установится температура, близкая к средним многолетним значениям. Так, ночью средняя температура воздуха составит около -18 градусов, днем -12,5. Осадков будет не очень много. За весь месяц снег будет идти лишь в течение 6 дней.
Согласно прогнозам специалистов, в феврале среднемесячная температура в Красноярске будет в пределах нормы. В дневное время средняя температура воздуха составит около -11, ночью -16 градусов. В течение месяца будет практически без осадков. Снежными будут только 4 дня.
Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.