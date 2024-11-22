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Posted 22 ноября, 09:05

Published 22 ноября, 09:05

Modified 22 ноября, 09:07

Updated 22 ноября, 09:07

Каждый пятый красноярец проведет новогодние каникулы на работе

Каждый пятый красноярец проведет новогодние каникулы на работе

22 ноября 2024, 09:05
Фото: 1MI.
21% красноярцев проведут новогодние каникулы на работе, и только 6% отправятся в путешествие.

Планы жителей на праздники выяснил сервис SuperJob. По данным их опроса, 37% красноярцев проведут большую часть новогодних каникул дома. 5% опрошенных будут отдыхать на даче, а ещё 5% отправятся в гости к друзьям и родственникам.

3% опрошенных собираются путешествовать по России. Чаще всего они выбирают для поездки Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и Байкал. 1% отправится за границу — в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.

21% красноярцев будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры, водители, врачи и медсестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Работать в праздники будет больше мужчин, чем женщин — 22 и 14% соответственно.

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