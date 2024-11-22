Каждый пятый красноярец проведет новогодние каникулы на работе

Posted 22 ноября, 09:05
Published 22 ноября, 09:05
Modified 22 ноября, 09:07
Updated 22 ноября, 09:07
Планы жителей на праздники выяснил сервис SuperJob. По данным их опроса, 37% красноярцев проведут большую часть новогодних каникул дома. 5% опрошенных будут отдыхать на даче, а ещё 5% отправятся в гости к друзьям и родственникам.
3% опрошенных собираются путешествовать по России. Чаще всего они выбирают для поездки Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и Байкал. 1% отправится за границу — в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.
21% красноярцев будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры, водители, врачи и медсестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.
Работать в праздники будет больше мужчин, чем женщин — 22 и 14% соответственно.