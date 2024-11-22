Красноярская компания выплатит 170 тысяч покупателю за неизготовленный диван

Posted 22 ноября, 02:54
Published 22 ноября, 02:54
Modified 22 ноября, 02:55
Updated 22 ноября, 02:55
По словам женщины, около года назад она заключила договор с красноярской мебельной компанией «Дивайн» на изготовление углового дивана для ребенка.
В Роспотребнадзоре отмечают, что жительница Лесосибирска внесла предоплату в размере 54 тысяч рублей, однако диван к установленному сроку так и не сделали.
«Неоднократные обращения к подрядчику не имели успеха, поэтому потребитель решил обратиться в наш адрес», — объяснили в ведомстве.
В итоге суд взыскал с ООО «Дивайн» в пользу женщины 169 500 рублей, из которых 54 тысячи рублей — предоплата, 54 000 — неустойка, 5 000 — моральный вред, 56 тысяч рублей — штраф.