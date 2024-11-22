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Posted 22 ноября, 02:00

Published 22 ноября, 02:00

Modified 22 ноября, 02:00

Updated 22 ноября, 02:00

Красноярских бизнесменов приглашают на конференцию «Перезагрузка экспорта»

Красноярских бизнесменов приглашают на конференцию «Перезагрузка экспорта»

22 ноября 2024, 02:00
Фото: Мой бизнес.
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В Красноярске пройдет ежегодная конференция «Перезагрузка экспорта — 2024: Вектор на услуги». Она поможет предпринимателям разобраться в нюансах внешнеэкономической деятельности и экспорта.

Участники конференции смогут обсудить ключевые вопросы с представителями исполнительной власти края, институтами поддержки предпринимательства и экспорта, а также профессиональными экспертами экспортного бизнеса.

Фото: Мой бизнес

Ключевыми темами обсуждения станут:

  • Сложности во взаиморасчетах с иностранными контрагентами: обсуждение возможных альтернативных вариантов закрытия обязательств по экспортным внешнеторговым контрактам, таких как оплата товаров наличными денежными средствами, оплата третьего лица по поручению покупателя, использование платежных агентов.
  • Популярные и новые федеральные и региональные инструменты поддержки экспорта: обзор существующих и новых инструментов государственной поддержки экспортеров, их возможностей и условий использования.
  • Подготовка кадров для отрасли ВЭД: обсуждение вопросов подготовки квалифицированных специалистов для работы в сфере внешней экономической деятельности, включая образовательные программы и тренинги.

После завершения пленарной части участникам будут предложены два очных семинара, посвящённых особенностям и перспективам экспорта услуг в сферах креативных индустрий и ИТ-услуг для предприятий малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Конференция «Перезагрузка экспорта — 2024: Вектор на услуги» пройдет 6 декабря в конференц-зале по адресу: Карла Маркса, 123. Участие в конференции бесплатное, но количество мест ограничено. Для участия нужно зарегистрироваться по этой ссылке до 1 декабря 2024 г.

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