Красноярских бизнесменов приглашают на конференцию «Перезагрузка экспорта»

Конференция «Перезагрузка экспорта — 2024: Вектор на услуги» пройдет 6 декабря в конференц-зале по адресу: Карла Маркса, 123. Участие в конференции бесплатное, но количество мест ограничено. Для участия нужно зарегистрироваться по этой ссылке до 1 декабря 2024 г.