Красноярских бизнесменов приглашают на конференцию «Перезагрузка экспорта»

Posted 22 ноября, 02:00
Published 22 ноября, 02:00
Modified 22 ноября, 02:00
Updated 22 ноября, 02:00
Участники конференции смогут обсудить ключевые вопросы с представителями исполнительной власти края, институтами поддержки предпринимательства и экспорта, а также профессиональными экспертами экспортного бизнеса.
Ключевыми темами обсуждения станут:
После завершения пленарной части участникам будут предложены два очных семинара, посвящённых особенностям и перспективам экспорта услуг в сферах креативных индустрий и ИТ-услуг для предприятий малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Конференция «Перезагрузка экспорта — 2024: Вектор на услуги» пройдет 6 декабря в конференц-зале по адресу: Карла Маркса, 123. Участие в конференции бесплатное, но количество мест ограничено. Для участия нужно зарегистрироваться по этой ссылке до 1 декабря 2024 г.