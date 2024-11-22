Красноярский врач посоветовала женщинам за 40 записаться на маммографию

Posted 22 ноября, 09:24
Published 22 ноября, 09:24
Modified 22 ноября, 09:26
Updated 22 ноября, 09:26
Маммография помогает выявить рак молочной железы на ранней стадии. За последние 20 лет смертность от этого вида рака снизилась на 20%. Частенько пациентки боятся проходить эту процедуру, потому что считают, что получат большую дозу излучения. Но, уверяют врачи, она намного меньше чем при флюорографии.
Проходить процедуру, говорит Сергеева, нужно раз в два года в рамках диспансеризации. Важнее всего это сделать женщинам от 40 до 75 лет. Врач может порекомендовать делать это и чаще.
Всем кому до 40, процедуру врачи советуют не делать. Это связано со структурой молочной железы, уплотнения могут быть не видны, рассказывает krsk.aif.ru, ссылаясь на врача.
Если рак обнаружить вовремя, то можно назначить эффективный метод лечения и избежать серьезных осложнений.
В Красноярском крае с начала года маммографию прошли больше 83 тысяч женщин. Из них у 34 тысяч нашли кисты и другие новообразования.
260 женщинам поставили диагноз рак молочной железы. Первая стадия — у 98 человек, вторая — у 75. На этих стадиях болезнь поддается лечению.