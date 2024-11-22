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Posted 22 ноября, 12:55

Published 22 ноября, 12:55

Modified 22 ноября, 12:57

Updated 22 ноября, 12:57

Красноярцам рассказали, чем полезны финики и как их выбрать

Красноярцам рассказали, чем полезны финики и как их выбрать

22 ноября 2024, 12:55
Фото: pexels.com.
В краевом Роспотребнадзоре рассказали, чем полезны финики и на что обратить внимание при их покупке.

В ведомстве рассказали, что финики богаты медью, железом, магнием, цинком, марганцем, калием, кальцием и витаминами А, С, В1, В2, В6. Еще они достаточно калорийны — 277 ккал в 100 граммах, но из-за полезного состава их рекомендуют в качестве замены сладостей.

Вот чем еще полезны финики:

  • помогают бороться с вирусными инфекциями, успокаивают кашель и выводят мокроту;
  • обладают общеукрепляющим действием: способны тонизировать и придавать силы;
  • благотворно влияют на сердце, почки и печень;
  • полезны при анемии, гипертонии, для мозговой деятельности;
  • способны регулировать уровень глюкозы в крови, снижать риск развития патологий сосудов и поддерживать кислотный баланс организма.

Однако финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ — вздутие, расстройство желудка или диарея.

При выборе фиников нужно обратить внимание на их цвет.

«Цвет у зрелых фиников должен быть темно-коричневым и равномерным, они должны быть матовыми, цельными, без повреждений, в меру мягкими на ощупь».

При этом, если сухофрукт пахнет брожением, значит, он залежался.

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