Красноярцам рассказали, чем полезны финики и как их выбрать

В ведомстве рассказали, что финики богаты медью, железом, магнием, цинком, марганцем, калием, кальцием и витаминами А, С, В1, В2, В6. Еще они достаточно калорийны — 277 ккал в 100 граммах, но из-за полезного состава их рекомендуют в качестве замены сладостей.