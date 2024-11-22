Красноярцам рассказали, чем полезны финики и как их выбрать

Posted 22 ноября, 12:55
Published 22 ноября, 12:55
Modified 22 ноября, 12:57
Updated 22 ноября, 12:57
В ведомстве рассказали, что финики богаты медью, железом, магнием, цинком, марганцем, калием, кальцием и витаминами А, С, В1, В2, В6. Еще они достаточно калорийны — 277 ккал в 100 граммах, но из-за полезного состава их рекомендуют в качестве замены сладостей.
Вот чем еще полезны финики:
Однако финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ — вздутие, расстройство желудка или диарея.
При выборе фиников нужно обратить внимание на их цвет.
«Цвет у зрелых фиников должен быть темно-коричневым и равномерным, они должны быть матовыми, цельными, без повреждений, в меру мягкими на ощупь».
При этом, если сухофрукт пахнет брожением, значит, он залежался.