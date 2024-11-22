Красноярцам рассказали, какой температуры должна быть батарея

В сильные морозы горячая вода с теплоисточника может заходить в дом с температурой даже +135°С градусов, но пока с узла приготовления «дойдет» до радиаторов, расположенных непосредственно в квартирах, ее температура будет снижена значительно. Температурные показатели будут зависеть от внутренней инженерной схемы системы отопления: при проектировании дома ее разрабатывают индивидуально.