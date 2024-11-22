Красноярцам рассказали, какой температуры должна быть батарея

Posted 22 ноября, 09:51
Published 22 ноября, 09:51
Modified 22 ноября, 09:53
Updated 22 ноября, 09:53
Энергетики ответили, что нормативов, закрепленных законодательно, на температуру батарей не существует. Самое главное, на что должны обращать внимание жители многоквартирного дома, — это температура воздуха в квартире. Ее показатели нормируются.
Повышение температуры теплоносителя в системе дома зависит от погоды за окном: чем холоднее на улице, тем выше параметры задают диспетчеры тепловых сетей для теплоисточников.
В сильные морозы горячая вода с теплоисточника может заходить в дом с температурой даже +135°С градусов, но пока с узла приготовления «дойдет» до радиаторов, расположенных непосредственно в квартирах, ее температура будет снижена значительно. Температурные показатели будут зависеть от внутренней инженерной схемы системы отопления: при проектировании дома ее разрабатывают индивидуально.
Верхняя граница температурной нормы теплоносителя в батареях не должна превышать +95°С градусов. Температура самих батарей не нормируется.
О вопросах качества теплоснабжения энергетики просят в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию.