prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 09:51

Published 22 ноября, 09:51

Modified 22 ноября, 09:53

Updated 22 ноября, 09:53

Красноярцам рассказали, какой температуры должна быть батарея

Красноярцам рассказали, какой температуры должна быть батарея

22 ноября 2024, 09:51
Фото: СГК.
В «Сибирской генерирующей компании» ответили на вопросы красноярцев о том, какой температуры должна быть батарея.

Энергетики ответили, что нормативов, закрепленных законодательно, на температуру батарей не существует. Самое главное, на что должны обращать внимание жители многоквартирного дома, — это температура воздуха в квартире. Ее показатели нормируются.

Повышение температуры теплоносителя в системе дома зависит от погоды за окном: чем холоднее на улице, тем выше параметры задают диспетчеры тепловых сетей для теплоисточников.

В сильные морозы горячая вода с теплоисточника может заходить в дом с температурой даже +135°С градусов, но пока с узла приготовления «дойдет» до радиаторов, расположенных непосредственно в квартирах, ее температура будет снижена значительно. Температурные показатели будут зависеть от внутренней инженерной схемы системы отопления: при проектировании дома ее разрабатывают индивидуально.

Верхняя граница температурной нормы теплоносителя в батареях не должна превышать +95°С градусов. Температура самих батарей не нормируется.

О вопросах качества теплоснабжения энергетики просят в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика