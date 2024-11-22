Красноярцев зовут на бесплатную выставку «Искусство 2000+»

Posted 22 ноября, 05:40
Published 22 ноября, 05:40
Modified 22 ноября, 12:36
Updated 22 ноября, 12:36
Выставка открылась 20 ноября в галерее «В центре мира». Её основная идея — показать работы авторов, чей путь начался в 2000-е годы. В экспозицию вошли работы 35-ти творцов.
«Сначала я рисовала как учили: широкой кистью по холсту, реалистично. Сейчас стремлюсь добавить фантазии, чтобы сделать картину интересной и запоминающейся. Могу часами вырисовывать детали и наслаждаться процессом», — говорит художница и участница выставки Екатерина Юдина.
Впервые к выставочному проекту присоединились подростки — малый зал Галереи отдан под их работы.
Выставка продлится до 22 декабря.