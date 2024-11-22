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Posted 22 ноября, 05:40

Published 22 ноября, 05:40

Modified 22 ноября, 12:36

Updated 22 ноября, 12:36

Красноярцев зовут на бесплатную выставку «Искусство 2000+»

Красноярцев зовут на бесплатную выставку «Искусство 2000+»

22 ноября 2024, 05:40
Фото: «В центре мира».
В Красноярске открылась выставка «Искусство 2000+» (0+) про творчество молодых художников.

Выставка открылась 20 ноября в галерее «В центре мира». Её основная идея — показать работы авторов, чей путь начался в 2000-е годы. В экспозицию вошли работы 35-ти творцов.

«Сначала я рисовала как учили: широкой кистью по холсту, реалистично. Сейчас стремлюсь добавить фантазии, чтобы сделать картину интересной и запоминающейся. Могу часами вырисовывать детали и наслаждаться процессом», — говорит художница и участница выставки Екатерина Юдина.
Фото: «В центре мира»

Впервые к выставочному проекту присоединились подростки — малый зал Галереи отдан под их работы.

Выставка продлится до 22 декабря.

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