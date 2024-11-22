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Posted 22 ноября, 06:46

Published 22 ноября, 06:46

Modified 22 ноября, 12:42

Updated 22 ноября, 12:42

Красноярцы высказались против введения туристического налога в городе

Красноярцы высказались против введения туристического налога в городе

22 ноября 2024, 06:46
Фото: 1MI.
Туристический налог за последний год ввели несколько регионов России, в том числе сибирских. «Проспект Мира» спросил красноярцев, как они относятся к возможному введению такого сбора в нашем регионе.

Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Налог вводят вместо курортного сбора. Его должны платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги.

Налог в этом году уже ввели в Омске, Новосибирске, Казани и других городах.

«ПМ» решил спросить красноярцев, как они относятся к возможному введению такого налога в Красноярске и крае. Мы провели опрос в двух группах во «ВКонтакте» — «Проспект Мира» и «Я люблю Красноярск».

В группе «Проспект Мира» 81,9% (95 голосов) считают, что налог не нужен. Однако 18,1% (21) уверены в обратном.

В группе «Я люблю Красноярск» голоса распределились похожим образом: 80,65% (50 голосов) считают, что туристический налог в крае не нужен, а 19,35% (12 голосов) думают, что за визит в край точно нужно платить.

Некоторые высказали свое мнение в комментариях. Налог назвали «неудачным решением».

«[Красноярский край]очень даже заслуживающее внимание направление для туризма, но сбор это неудачное решение само по себе».

Кто-то предложил брать такой налог не с туристов и гостиниц, а с частных гидов — они якобы приносят больше проблем, на решение которых нужны дополнительные средства.

«Частных гидов и подобных надо поставить на контроль. Например, мусор после гостей на Мане остаётся — владельцы сапбордов прибыль в карман положили, а местные жители убирают».
  • О намерении ввести налог в крае сообщали власти Ачинска. 26 сентября в администрации прошло совещание, где это обсуждали. Городские власти предлагают ввести турналог с 1 января 2025 года.
  • Еще турналог собирались ввести в одной из территорий Уярского района края, однако потом идею решили отложить из-за «стёба в соцсетях» и «критического» отношения местных жителей.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Туризм#Красноярский край#Налоги#Внутренний туризм#Туристический налог
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