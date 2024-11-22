Красноярцы высказались против введения туристического налога в городе

Posted 22 ноября, 06:46
Published 22 ноября, 06:46
Modified 22 ноября, 12:42
Updated 22 ноября, 12:42
Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Налог вводят вместо курортного сбора. Его должны платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги.
Налог в этом году уже ввели в Омске, Новосибирске, Казани и других городах.
«ПМ» решил спросить красноярцев, как они относятся к возможному введению такого налога в Красноярске и крае. Мы провели опрос в двух группах во «ВКонтакте» — «Проспект Мира» и «Я люблю Красноярск».
В группе «Проспект Мира» 81,9% (95 голосов) считают, что налог не нужен. Однако 18,1% (21) уверены в обратном.
В группе «Я люблю Красноярск» голоса распределились похожим образом: 80,65% (50 голосов) считают, что туристический налог в крае не нужен, а 19,35% (12 голосов) думают, что за визит в край точно нужно платить.
Некоторые высказали свое мнение в комментариях. Налог назвали «неудачным решением».
«[Красноярский край]очень даже заслуживающее внимание направление для туризма, но сбор это неудачное решение само по себе».
Кто-то предложил брать такой налог не с туристов и гостиниц, а с частных гидов — они якобы приносят больше проблем, на решение которых нужны дополнительные средства.
«Частных гидов и подобных надо поставить на контроль. Например, мусор после гостей на Мане остаётся — владельцы сапбордов прибыль в карман положили, а местные жители убирают».