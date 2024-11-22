Металлургическая компания из Норильска вошла в два рейтинга лучших работодателей

Отдельно в этом году жюри обратило внимание на то, как строится работа компаний с молодежью. Так, в «Норникеле» существует программа для сотрудников в возрасте до 35 лет «В хорошей компании», программа стажировок «Профстарт» и лидерская программа для ускоренного продвижения молодых профессионалов по карьерной лестнице «Первая арктическая».