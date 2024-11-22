prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 03:36

Published 22 ноября, 03:36

Modified 22 ноября, 03:38

Updated 22 ноября, 03:38

Металлургическая компания из Норильска вошла в два рейтинга лучших работодателей

Металлургическая компания из Норильска вошла в два рейтинга лучших работодателей

22 ноября 2024, 03:36
Фото: Норникель.
Сразу два ведущих деловых издания, Forbes и РБК, включили компанию «Норникель» в число лучших работодателей 2024 года. В обоих рейтингах компания фигурирует на лидирующих позициях.

Издание Forbes построило список на анализе элементов ESG-повестки. Всего в рейтинг лучших вошли 168 компаний, которых распределили не по местам, а по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

В результате экспертной оценки «Норникель» вошел в золотую группу рейтинга-2024. В частности, «золото» присвоено ГМК в категориях «Экология» и «Сотрудники и общество», а в направлении «Корпоративное управление» компания получила наивысшую оценку «платина».

Рейтинг работодателей-2024, составленный РБК, формировался по более чем 30 показателям, объединенным в пять групп: условия труда, эффективность бизнеса, социальная ответственность, деловая репутация и мнения сотрудников. В список вошли 206 компаний со средней зарплатой 155,8 тысяч рублей.

Все участники распределены на четыре группы. В первую — вошли компании, показавшие наивысший результат в достижении показателей. Среди них: «Норникель», «Металлоинвест», «Сибур», «Альфа-банк», «Авито» и другие — всего 30 компаний.

Отдельно в этом году жюри обратило внимание на то, как строится работа компаний с молодежью. Так, в «Норникеле» существует программа для сотрудников в возрасте до 35 лет «В хорошей компании», программа стажировок «Профстарт» и лидерская программа для ускоренного продвижения молодых профессионалов по карьерной лестнице «Первая арктическая».

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика