Металлургическая компания из Норильска вошла в два рейтинга лучших работодателей

Posted 22 ноября, 03:36
Published 22 ноября, 03:36
Modified 22 ноября, 03:38
Updated 22 ноября, 03:38
Издание Forbes построило список на анализе элементов ESG-повестки. Всего в рейтинг лучших вошли 168 компаний, которых распределили не по местам, а по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».
В результате экспертной оценки «Норникель» вошел в золотую группу рейтинга-2024. В частности, «золото» присвоено ГМК в категориях «Экология» и «Сотрудники и общество», а в направлении «Корпоративное управление» компания получила наивысшую оценку «платина».
Рейтинг работодателей-2024, составленный РБК, формировался по более чем 30 показателям, объединенным в пять групп: условия труда, эффективность бизнеса, социальная ответственность, деловая репутация и мнения сотрудников. В список вошли 206 компаний со средней зарплатой 155,8 тысяч рублей.
Все участники распределены на четыре группы. В первую — вошли компании, показавшие наивысший результат в достижении показателей. Среди них: «Норникель», «Металлоинвест», «Сибур», «Альфа-банк», «Авито» и другие — всего 30 компаний.
Отдельно в этом году жюри обратило внимание на то, как строится работа компаний с молодежью. Так, в «Норникеле» существует программа для сотрудников в возрасте до 35 лет «В хорошей компании», программа стажировок «Профстарт» и лидерская программа для ускоренного продвижения молодых профессионалов по карьерной лестнице «Первая арктическая».