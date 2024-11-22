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Posted 22 ноября, 04:46

Published 22 ноября, 04:46

Modified 22 ноября, 04:55

Updated 22 ноября, 04:55

«Младу» хотят наказать за голубей на предприятии и поддельное молоко

«Младу» хотят наказать за голубей на предприятии и поддельное молоко

22 ноября 2024, 04:46
Фото: 1MI.
Молочную компанию «Млада» в Красноярском крае хотят привлечь к ответственности за массовые нарушения, которые выявили специалисты краевого Россельхознадзора. Ведомство подало иск в Арбитражный суд края.

В ведомстве сообщили, что в октябре при проверке данных о закупке сырья и производстве молока выявили существенную разницу. Выяснилось, что к «Младе» поступило сырье неизвестного происхождения — это значит, что продукция не может считаться безопасной.

В ведомстве уточняют, что сухое молоко закупалось в Московской области и отвозилось в Ачинск, где располагается само производство. В ветеринарно-сопроводительных документах указаны сроки доставки, в которые в реальности нельзя было уложиться, доставляя товар на такое большое расстояние автоперевозками — это более 4 тысяч километров. Часть груза приняли уже спустя сутки, другую партию — через три дня.

Это неединственная претензия Россельхознадзора к предприятию. Специалисты увидели в помещениях для хранения упаковок голубей и синиц, а в месте, где происходит розлив продукции, отслаивается штукатурка, что не отвечает санитарным нормам. Также на производстве фиксировали выбоины и трещины в полу, где скапливается жидкость, местами на стенах отсутствует плитка.

Заявления по этим нарушениям оставлены судом без движения до 18 и 19 декабря.

За неверные сведения в документации «Младе» грозит штраф от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, за остальные нарушения — от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В Россельхознадзора уточняют, что не впервые ловят на нарушениях «Младу». В сентябре специалисты обнаружили, что предприятие добавляет в молоко немолочные жиры, а растительные, еще выявили несоответствие жирно-кислотного состава.

  • Ранее мы рассказывали, что завод «Млада» хотят обанкротить из-за долга в 1,86 миллиона рублей.
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#Владислав Савончик#Красноярский край#Продукты#Россельхознадзор#Молоко#Арбитражный суд
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