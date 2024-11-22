«Младу» хотят наказать за голубей на предприятии и поддельное молоко

В ведомстве уточняют, что сухое молоко закупалось в Московской области и отвозилось в Ачинск, где располагается само производство. В ветеринарно-сопроводительных документах указаны сроки доставки, в которые в реальности нельзя было уложиться, доставляя товар на такое большое расстояние автоперевозками — это более 4 тысяч километров. Часть груза приняли уже спустя сутки, другую партию — через три дня.