«Младу» хотят наказать за голубей на предприятии и поддельное молоко

Posted 22 ноября, 04:46
Published 22 ноября, 04:46
Modified 22 ноября, 04:55
Updated 22 ноября, 04:55
В ведомстве сообщили, что в октябре при проверке данных о закупке сырья и производстве молока выявили существенную разницу. Выяснилось, что к «Младе» поступило сырье неизвестного происхождения — это значит, что продукция не может считаться безопасной.
В ведомстве уточняют, что сухое молоко закупалось в Московской области и отвозилось в Ачинск, где располагается само производство. В ветеринарно-сопроводительных документах указаны сроки доставки, в которые в реальности нельзя было уложиться, доставляя товар на такое большое расстояние автоперевозками — это более 4 тысяч километров. Часть груза приняли уже спустя сутки, другую партию — через три дня.
Это неединственная претензия Россельхознадзора к предприятию. Специалисты увидели в помещениях для хранения упаковок голубей и синиц, а в месте, где происходит розлив продукции, отслаивается штукатурка, что не отвечает санитарным нормам. Также на производстве фиксировали выбоины и трещины в полу, где скапливается жидкость, местами на стенах отсутствует плитка.
Заявления по этим нарушениям оставлены судом без движения до 18 и 19 декабря.
За неверные сведения в документации «Младе» грозит штраф от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, за остальные нарушения — от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В Россельхознадзора уточняют, что не впервые ловят на нарушениях «Младу». В сентябре специалисты обнаружили, что предприятие добавляет в молоко немолочные жиры, а растительные, еще выявили несоответствие жирно-кислотного состава.