«Мы живем общими задачами»: завод «Про-Ток» открыл двери для промышленников края

Posted 22 ноября, 07:33
Published 22 ноября, 07:33
Modified 22 ноября, 07:35
Updated 22 ноября, 07:35
Компания «Про-Ток» почти 15 лет специализируется на производстве высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций, а также обеспечивает их шеф-монтаж, сервисное и постгарантийное обслуживание. Завод работает с крупнейшими промышленными предприятиями региона, участвует в реализации инвестиционных проектов Енисейской Сибири. Компания также является резидентом центра инноваций «Сколково», продвигая таким образом инновационный потенциал региона на федеральном уровне.
«Чтобы наращивать этот потенциал и дальше, нужно генерировать новые продукты, осваивать новые рынки, — уверена директор завода „Про-Ток“ Анна Жираткова. — Именно поэтому мы как производители смотрим в сторону оборудования для электрозарядной инфраструктуры для автотранспорта, энергогенерирующего дома — этот проект я представляла на Сибирском энергетическом форуме, и он вызвал положительный отклик у министерства промышленности края».
«С коллегами мы посетили уже более 20 краевых заводов. После каждой экскурсии проводим „разбор полетов“, обсуждаем различные вопросы, предлагаем большой перечень идей, — рассказывает собственник и коммерческий директор ГК „Лидер“ Иван Мячев, именно он является основателем проекта „Объединенные заводы Сибири“, который в свою очередь „вырос“ внутри Первого делового клуба, где предприниматели обмениваются опытом, создают кооперационные связи. — В конечном итоге мы все живем общими задачами: развиваться самим, развивать наш регион».
Содействовать этой цели, предполагают в предпринимательском сообществе, могли бы Дни поставщика со специалистами крупнейших компаний. Это создаст необходимую краю синергию для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и региональных программ развития.