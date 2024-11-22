prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 07:33

Published 22 ноября, 07:33

Modified 22 ноября, 07:35

Updated 22 ноября, 07:35

«Мы живем общими задачами»: завод «Про-Ток» открыл двери для промышленников края

«Мы живем общими задачами»: завод «Про-Ток» открыл двери для промышленников края

22 ноября 2024, 07:33
Фото: Про-Ток.
На производственных площадках завода «Про-Ток» побывали руководители красноярских предприятий малого и среднего бизнеса. Задача — дать принимающей стороне свежий взгляд на технологические и управленческие ресурсы для развития, перенять опыт и установить новые контакты.
Фото: Про-Ток

Компания «Про-Ток» почти 15 лет специализируется на производстве высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций, а также обеспечивает их шеф-монтаж, сервисное и постгарантийное обслуживание. Завод работает с крупнейшими промышленными предприятиями региона, участвует в реализации инвестиционных проектов Енисейской Сибири. Компания также является резидентом центра инноваций «Сколково», продвигая таким образом инновационный потенциал региона на федеральном уровне.

«Чтобы наращивать этот потенциал и дальше, нужно генерировать новые продукты, осваивать новые рынки, — уверена директор завода „Про-Ток“ Анна Жираткова. — Именно поэтому мы как производители смотрим в сторону оборудования для электрозарядной инфраструктуры для автотранспорта, энергогенерирующего дома — этот проект я представляла на Сибирском энергетическом форуме, и он вызвал положительный отклик у министерства промышленности края».
Фото: Про-Ток
«С коллегами мы посетили уже более 20 краевых заводов. После каждой экскурсии проводим „разбор полетов“, обсуждаем различные вопросы, предлагаем большой перечень идей, — рассказывает собственник и коммерческий директор ГК „Лидер“ Иван Мячев, именно он является основателем проекта „Объединенные заводы Сибири“, который в свою очередь „вырос“ внутри Первого делового клуба, где предприниматели обмениваются опытом, создают кооперационные связи. — В конечном итоге мы все живем общими задачами: развиваться самим, развивать наш регион».

Содействовать этой цели, предполагают в предпринимательском сообществе, могли бы Дни поставщика со специалистами крупнейших компаний. Это создаст необходимую краю синергию для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и региональных программ развития.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика