«Мы живем общими задачами»: завод «Про-Ток» открыл двери для промышленников края

Компания «Про-Ток» почти 15 лет специализируется на производстве высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций, а также обеспечивает их шеф-монтаж, сервисное и постгарантийное обслуживание. Завод работает с крупнейшими промышленными предприятиями региона, участвует в реализации инвестиционных проектов Енисейской Сибири. Компания также является резидентом центра инноваций «Сколково», продвигая таким образом инновационный потенциал региона на федеральном уровне.