На Красноярский край обрушатся сильный ветер и метель. А на Красноярск?

Posted 22 ноября, 01:01
Published 22 ноября, 01:01
Modified 22 ноября, 01:01
Updated 22 ноября, 01:01
По прогнозам синоптиков, на севере Красноярского края, а также в центральных и южных районах в течение дня ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Кроме того, метеорологи предупреждают о сильном снеге и метели.
В Красноярске, 22 ноября, будет облачно с прояснениями и снег. Порывы северо-западного ветра могут достигать 14 м/с. Днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. На дорогах гололедица.