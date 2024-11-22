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Posted 22 ноября, 01:01

Published 22 ноября, 01:01

Modified 22 ноября, 01:01

Updated 22 ноября, 01:01

На Красноярский край обрушатся сильный ветер и метель. А на Красноярск?

На Красноярский край обрушатся сильный ветер и метель. А на Красноярск?

22 ноября 2024, 01:01
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 22 ноября, на Красноярский край обрушатся сильный ветер и метель. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

По прогнозам синоптиков, на севере Красноярского края, а также в центральных и южных районах в течение дня ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Кроме того, метеорологи предупреждают о сильном снеге и метели.

В Красноярске, 22 ноября, будет облачно с прояснениями и снег. Порывы северо-западного ветра могут достигать 14 м/с. Днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. На дорогах гололедица.

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