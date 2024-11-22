«Почта России»: Половина сотрудниц компании имеют детей

Posted 22 ноября, 17:36
Published 22 ноября, 17:36
Modified 22 ноября, 17:36
Updated 22 ноября, 17:36
В «Почте России» 82% сотрудников составляют женщины. Из них половина воспитывает хотя бы одного ребенка, а более 12 тысяч — многодетные матери. Например, почтальон Ольга Лубина из Курганской области воспитывает 15 детей. Больше всего многодетных сотрудниц работают в Башкортостане — 571 женщина, за ним следуют Дагестан — 367 и Краснодарский край — 292. Об этом пишут newizv.ru.
Компания предоставляет многодетным матерям льготное медицинское страхование, материальную помощь, а также частичную компенсацию на путевки в детские лагеря и санатории. В период новогодних праздников «Почта России» дарит подарки детям своих сотрудниц.
Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям «Почты России», подчеркнула, что сотрудницы компании показывают, как можно успешно совмещать карьеру и материнство. По ее словам, в компании нередко работают целыми семьями. «Почта России» помогает своим сотрудникам развиваться как в профессиональном, так и в семейном плане. Несколько лет назад компания была удостоена звания «Лучший работодатель для мам» в премии «Выбор мам».
Компания разработала специальную программу поддержки сотрудников с детьми — «Почта дома». Этот проект направлен на развитие управленческих и личностных навыков. Проводятся вебинары с экспертами, психологами и врачами по вопросам воспитания, здоровья, правильного питания детей, подготовки к школе и каникулам, а также укрепления семейных отношений.
«Почта России» организует мероприятия для детей к Дню защиты детей и Новому году, экскурсии в логистические центры, лекции по безопасности от представителей ГАИ и МЧС, а также различные викторины и конкурсы.