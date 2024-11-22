«Почта России»: Половина сотрудниц компании имеют детей

Екатерина Куманина, директор по внешним коммуникациям «Почты России», подчеркнула, что сотрудницы компании показывают, как можно успешно совмещать карьеру и материнство. По ее словам, в компании нередко работают целыми семьями. «Почта России» помогает своим сотрудникам развиваться как в профессиональном, так и в семейном плане. Несколько лет назад компания была удостоена звания «Лучший работодатель для мам» в премии «Выбор мам».