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Posted 22 ноября, 02:01

Published 22 ноября, 02:01

Modified 22 ноября, 02:01

Updated 22 ноября, 02:01

Фура протаранила автобус с пассажирами под Красноярском

Под Красноярском фура протаранила автобус с 11 пассажирами. Пострадали 3 человека

22 ноября 2024, 02:01
Фото: t.me/gibdd124.

Фура протаранила автобус с пассажирами под Красноярском

В Красноярском крае произошла авария с участием грузовика и рейсового автобуса. В момент ДТП в автобусе находились пассажиры.

Все произошло накануне вечером, 21 ноября, в районе деревни Верхняя Бирюса. Предварительно, 45-летний водитель фуры ехал по трассе Р-257 «Енисей» в сторону Дивногорска.

При повороте он не справился с управлением и врезался в междугородний автобус (маршрут №589а «Красноярск — Шушенское»), в котором находилось 11 пассажиров. После этого грузовик и рейсовый автобус слетели с дороги в кювет.

Видео: t.me/gibdd124.

Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 50-летний водитель автобуса. Его госпитализировали в больницу.

«После аварии в медучреждения обратились еще два пассажира автобуса. Больше никто не пострадал».

В ведомстве также уточнили, что оба водителя были трезвыми.

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