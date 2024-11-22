Под Красноярском фура протаранила автобус с 11 пассажирами. Пострадали 3 человека

Posted 22 ноября, 02:01
Published 22 ноября, 02:01
Modified 22 ноября, 02:01
Updated 22 ноября, 02:01
Все произошло накануне вечером, 21 ноября, в районе деревни Верхняя Бирюса. Предварительно, 45-летний водитель фуры ехал по трассе Р-257 «Енисей» в сторону Дивногорска.
При повороте он не справился с управлением и врезался в междугородний автобус (маршрут №589а «Красноярск — Шушенское»), в котором находилось 11 пассажиров. После этого грузовик и рейсовый автобус слетели с дороги в кювет.
Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 50-летний водитель автобуса. Его госпитализировали в больницу.
«После аварии в медучреждения обратились еще два пассажира автобуса. Больше никто не пострадал».
В ведомстве также уточнили, что оба водителя были трезвыми.