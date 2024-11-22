Путин обратился к россиянам после ударов западными ракетами по РФ

Posted 22 ноября, 02:59
Published 22 ноября, 02:59
Modified 22 ноября, 12:31
Updated 22 ноября, 12:31
По словам Путина, 19 и 21 ноября Украина использовала ракеты Atacms и Himars [произведены в США], а также Storm Shadow [созданы в Великобритании] для ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях.
«C этого момента спровоцированный Западом региональный конфликт приобрел элементы глобального характера».
Как утверждает Путин, системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки, и цели, которые поставил противник, не были достигнуты.
«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.
В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских систем средней дальности. В данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее „Орешник“. Испытания прошли успешно».
По словам Владимира Путина, вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США.
«Мы считаем себя вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против объектов РФ. В случае эскалации мы будем отвечать решительно и зеркально».
Путин заявил, что в случае использования «Орешника» при ударах по Украине Россия будет заранее предлагать мирным жителям покинуть опасные зоны.
«Средств противодействия нашему оружию не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 2,5-3 километра в секунду. Современные системы ПВО подобные ракеты не перехватывают. Это исключено.
Не Россия, а США разрушили систему международной безопасности и толкают мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также к любому развитию событий. Если кто-то в этом еще сомневается, то напрасно. Ответ будет всегда».