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Posted 22 ноября, 02:33

Published 22 ноября, 02:33

Modified 22 ноября, 12:39

Updated 22 ноября, 12:39

Резкое похолодание в Красноярск в выходные

Резкое похолодание в Красноярск в выходные

22 ноября 2024, 02:33
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 23 и 24 ноября.

По информации gismeteo, в субботу, 23 ноября, в утренние часы столбик термометра опустится до -14 градусов. Днем будет -11 и без осадков. В вечернее время ожидается около -13. В ночь на воскресенье температура воздуха составит -12 градусов.

Утром 24 ноября в городе будет около -9, днем прогнозируется около -6, вечером до -7 градусов. В течение дня будет идти небольшой снег.

Предварительно, в понедельник, 25 ноября, днем ожидается небольшое потепление — до -3 градусов. В течение суток будет небольшой снег.

Погода на 23–25 ноябряПогода на 23–25 ноября
Погода на 23–25 ноября. Фото: gismeteo.ru

В субботу утром и днем порывы ветра будут достигать 8 м/с, однако уже вечером скорость снизится до 2 м/с. В воскресенье ветер будет слабый — от 2 до 4 м/с.

  • Тут мы рассказали, какая погода ждет красноярцев в декабре и как комфортно пережить морозы.
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