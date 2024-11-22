Резкое похолодание в Красноярск в выходные

Posted 22 ноября, 02:33
Published 22 ноября, 02:33
Modified 22 ноября, 12:39
Updated 22 ноября, 12:39
По информации gismeteo, в субботу, 23 ноября, в утренние часы столбик термометра опустится до -14 градусов. Днем будет -11 и без осадков. В вечернее время ожидается около -13. В ночь на воскресенье температура воздуха составит -12 градусов.
Утром 24 ноября в городе будет около -9, днем прогнозируется около -6, вечером до -7 градусов. В течение дня будет идти небольшой снег.
Предварительно, в понедельник, 25 ноября, днем ожидается небольшое потепление — до -3 градусов. В течение суток будет небольшой снег.
В субботу утром и днем порывы ветра будут достигать 8 м/с, однако уже вечером скорость снизится до 2 м/с. В воскресенье ветер будет слабый — от 2 до 4 м/с.