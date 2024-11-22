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Posted 22 ноября, 05:53

Published 22 ноября, 05:53

Modified 22 ноября, 12:36

Updated 22 ноября, 12:36

Спрос на ремонт вырос на 25%. Как продвигать свои услуги онлайн?

Спрос на ремонт вырос на 25%. Как продвигать свои услуги онлайн?

22 ноября 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney.
Эксперты поделились советами по онлайн-развитию бизнеса в сфере ремонта и строительства.

По данным «Авито Услуги», сфера строительства и ремонта демонстрирует уверенный рост — спрос на услуги ремонта и отделки за третий квартал 2024 года увеличился почти на 25%.

В таких условиях, по мнению аналитиков, важно умение эффективно продвигать свой бизнес через онлайн-платформы. По данным исследования «Авито Услуг» и агентства ORO, 41% ремонтников и 37% строителей используют онлайн-инструменты для продвижения.

Как эффективно продвигать свои услуги в интернете?

Эксперты «Авито Услуг» советуют начать с оформления профессионального профиля.

«Добавьте качественные фотографии своих работ. Фотографируйте каждый этап, включая „до“ и „после“, и используйте разные ракурсы».

Портфолио лучше разделить по типам услуг и добавить подробное описание к каждой. Еще важно регулярно добавлять туда новые проекты.

«Инвестируйте в профессиональную фотосъемку, чтобы ваши работы выглядели привлекательно. Публикуйте кейсы, где вы подробно объясняете процесс и результаты».

Еще один совет — собирайте отзывы после каждого завершенного проекта. На них еще необходимо оперативно отвечать, в том числе на негативные.

«Просите довольных клиентов рекомендовать вас. Работайте над репутацией, чтобы рейтинг на платформах был выше 4.7. Показывайте сертификаты и лицензии, которые подтверждают вашу квалификацию».

Для продвижения еще можно вести блог с советами по ремонту: рассказывать там о материалах, технологиях и контроле качества. Полезный контент поможет клиентам увидеть вашу экспертность.

Для привлечения клиентов можно использовать сезонные спецпредложения и создавайте акционные пакеты.

«Разрабатывайте решения для разных бюджетов. Для новых клиентов предлагайте бесплатные консультации или скидки на первый заказ».

Еще клиентам важно обеспечить быструю обратную связь — лучше всего отвечать на запросы в течение 15 минут.

26 ноября «Авито Услуги» проведут конференцию, посвященную ремонту и строительству, где приглашенные эксперты обсудят актуальные тренды, современные инструменты и возможности рынка.

#София Штейнберг#Люди#Общество#Бизнес#Строительство#Ремонт#Авито
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