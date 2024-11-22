Т2 запустила технологию VoLTE в Красноярском крае

При этом оператор тарифицирует звонок в 4G как обычный голосовой трафик, так что пакет мобильного интернета во время таких звонков не расходуется. Технология обеспечивает не только высокое качество передачи речи, но и доступ к быстрому мобильному интернету во время разговора.