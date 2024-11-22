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Posted 22 ноября, 08:43

Published 22 ноября, 08:43

Modified 22 ноября, 08:45

Updated 22 ноября, 08:45

Т2 запустила технологию VoLTE в Красноярском крае

Т2 запустила технологию VoLTE в Красноярском крае

22 ноября 2024, 08:43
Фото: t2.
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ». erid: LjN8Ju2sp
Оператор t2 запустил в Красноярском крае функцию Voice over LTE (VoLTE). Это позволяет совершать звонки с использованием не привычных GSM-сетей, а через современные сети 4G. Оператор отмечает, что звонки через интернет обеспечивают более стабильную связь и высокое качество передачи.

Оператор t2 запустил в Красноярском крае функцию Voice over LTE (VoLTE). Это позволяет совершать звонки с использованием не привычных GSM-сетей, а через современные сети 4G. Оператор отмечает, что звонки с VoLTE обеспечивают более стабильную связь и высокое качество передачи голоса.

При этом оператор тарифицирует звонок в 4G как обычный голосовой трафик, так что пакет мобильного интернета во время таких звонков не расходуется. Технология обеспечивает не только высокое качество передачи речи, но и доступ к быстрому мобильному интернету во время разговора.

«За последний год мы обновили покрытие и провели рефарминг — расширение полосы частот для стандарта 4G — в большинстве крупных населенных пунктов региона, — отметил директор филиала T2 в Красноярском крае Юрий Камалов. — Скорость интернета у наших клиентов при этом увеличилась на 30-50%. VoLTE — следующий шаг по развитию сети 4G. Одно из главных преимуществ технологии — возможность одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом. Также VoLTE дает кристально чистый звук, без каких-либо шумов, собеседника слышно так четко, как будто о находится рядом».

Технология работает более чем на 500 моделях мобильных устройств 15 крупнейших производителей абонентского оборудования — от привычных Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix. Для подключения VoLTE клиенту достаточно включить опцию в настройках своего смартфона.

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