У одной из отравившихся в Канске школьниц нашли сальмонеллез

20 ноября стало известно о массовом отравлении учеников и сотрудников школы №15 в Канске. В больницу с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика и два сотрудника школы. Позднее количество отравившихся выросло до 44, из них госпитализировали 37.