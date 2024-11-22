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Posted 22 ноября, 10:13

Published 22 ноября, 10:13

Modified 22 ноября, 10:31

Updated 22 ноября, 10:31

У одной из отравившихся в Канске школьниц нашли сальмонеллез

У одной из отравившихся в Канске школьниц нашли сальмонеллез

22 ноября 2024, 10:13
Фото: Прокуратура Красноярского края.
У одной из отравившихся учениц школы №15 Канска анализ выявил сальмонеллез.

20 ноября стало известно о массовом отравлении учеников и сотрудников школы №15 в Канске. В больницу с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика и два сотрудника школы. Позднее количество отравившихся выросло до 44, из них госпитализировали 37.

Большинство из них госпитализировали в инфекционное отделение. Пострадавшим поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии».

Установлено, что накануне они ели в школьной столовой. Следователи завели уголовное дело.

Как сообщили в СК, у одного ребенка, 8-летней ученицы 2-го класса, по результатам анализов в больнице выявлен сальмонеллез. Анализы остальных детей еще не готовы.

Сальмонеллез — инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии. Чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта.

Еще у больного может наблюдаться слабость, снижение давления и температуры тела, одышка.

По данным краевого Россельхознадзора, организатором питания в этом учебном заведении был индивидуальный предприниматель. При проверке выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения, поступающую в школьные столовые, бизнесмен не оформлял.

По последним данным, число отравившихся в школе выросло до 48 человек. 37 из них в больнице.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Еда#Дети#Канск#СК#Отравление#Школа#Ученики#Инфекция#Анализ
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