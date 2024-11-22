У одной из отравившихся в Канске школьниц нашли сальмонеллез

Posted 22 ноября, 10:13
Published 22 ноября, 10:13
Modified 22 ноября, 10:31
Updated 22 ноября, 10:31
20 ноября стало известно о массовом отравлении учеников и сотрудников школы №15 в Канске. В больницу с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика и два сотрудника школы. Позднее количество отравившихся выросло до 44, из них госпитализировали 37.
Большинство из них госпитализировали в инфекционное отделение. Пострадавшим поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии».
Установлено, что накануне они ели в школьной столовой. Следователи завели уголовное дело.
Как сообщили в СК, у одного ребенка, 8-летней ученицы 2-го класса, по результатам анализов в больнице выявлен сальмонеллез. Анализы остальных детей еще не готовы.
Сальмонеллез — инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии. Чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта.
Еще у больного может наблюдаться слабость, снижение давления и температуры тела, одышка.
По данным краевого Россельхознадзора, организатором питания в этом учебном заведении был индивидуальный предприниматель. При проверке выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения, поступающую в школьные столовые, бизнесмен не оформлял.
По последним данным, число отравившихся в школе выросло до 48 человек. 37 из них в больнице.