Ушел покровитель и пришли конкуренты? Что говорят политологи о задержании Егорова

Posted 22 ноября, 12:35
Published 22 ноября, 12:35
Modified 22 ноября, 12:42
Updated 22 ноября, 12:42
19 ноября стало известно, против Егорова возбудили новое уголовное дело. Как заявляет следком, «Сибиряк» завысил стоимость балок и указал недостоверные сведения в проектной документации для строительства развязки на Северном шоссе.
В СК считают, что руководство «Сибиряка» и управления капитального строительства (УКС), которое согласовало стоимость, похитили около 71 миллиона рублей.
Это не первое уголовное дело против Егорова. С мая 2023 года он и его дочь Александра Савельева находятся под следствием по делу о мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году.
Возбуждение уголовного дела именно в мае 2023 года связывали с тем, что перед этим с поста губернатора ушел Усс. Такого же мнения отчасти придерживается политконсультант Алексей Аксютенко.
«Одно за одним происходило, звенья одной цепи. Усс был буфером для Егорова и других застройщиков. Дело с Иланской школой пошатнуло позиции Егорова. Там много событий было, но вообще такая история системная. И Владимир Владимирович [Егоров] вместо того, чтобы делать из этого выводы, продолжал достаточно активно и даже в каких-то моментах агрессивно захватывать какие-то дополнительные объемы работы и раз за разом у него не получалось», — заявил Аксютенко в разговоре с «ПМ».
Однако другие эксперты не согласны с тем, что проблемы Егорова начались именно после ухода губернатора Усса. Как отметил политический аналитик Александр Чернявский в беседе с «ПМ», еще в 2021 году против сына Владимира Егорова Константина возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве реабилитационного центра под Новосибирском (в 2023 году дело направили в суд, однако позже вернули следствию, с тех пор ничего о нём не известно).
В 2022 году прокуратура потребовала изъять у «Сибиряка» земли комбайнового завода и в 2024 году их изъяли. А уголовное дело о школе в Иланском могли начать расследовать и перед уходом Усса.
«По Уссу есть простое опровержение — хронология. Проблемы начались с Константина и Комбайнового завода. При Уссе завели уголовное дело о школе — губернатор ушел в апреле, Егорова задержали в мае, а уголовные дела такого рода не один месяц расследуются, чтобы задержать такого известного строительного магната», — рассказывает Чернявский.
Политолог Сергей Комарицын говорит, что Егоров и его компании часто фигурируют в скандалах — и это просто очередной из них.
«Сколько Егоров работает, столько и возникают разные истории, связанные с ним. И уже в СИЗО он отправился как минимум третий раз на моей памяти. Он при Лебеде еще был в изоляторе. То, что к Егорову очень много претензий, это очевидно. Можно взять мониторинг СМИ, посмотреть публикации по „Сибиряку“, и увидеть каждый раз какие-то скандалы. И очень много у него врагов. Но человек он могущественный, каждый раз выходил из разных ситуации».
Комарицын считает странным, что против предпринимателя Егорова возбудили дело, потому что документы по развязке проходили госэкспертизу и утверждал их чиновники.
«В сообщении следственного комитета указано, что „госэкспертиза утвердила“. Госэкспертиза же проверяет каждую цифру, если речь идет о бюджетных деньгах. Такая же история со школой в Иланском, но он там выплатил эту разницу.
Здесь вопрос про госэкспертизу, кажется, очень серьезный, и его как-то обходят. Это же был проект утвержденный, они же не просто там вдвоем с Мещеряковым придумали какие-то цифры и утвердили. Так не бывает. То, что Мещеряков, который был муниципальным служащим и отвечал за бюджет Мещеряков, остался под подпиской [о невыезде], а предпринимателя Егорова отправили в СИЗО — тоже интересный вопрос».
Аксютенко считает, что дело возбудили, так как проблемы назрели и силовик решили действовать более решительно.
«Уголовное дело не высосано из пальца. Есть факты, есть показания чиновника. Я думаю, что и силовому блоку задают вопросы. Развязка действительно не сдана. Такая же история сейчас с развязкой на Пашенном. А ведь все это федеральные проекты, которые находятся на контроле у краевого и федерального правительства. На этих объектах федеральные деньги. Безусловно, силовики не могут проходить мимо таких ситуаций».
Строительство развязки через Северное шоссе идет несколько лет. Сначала ее должны были построить в конце 2020 года, но «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку в марте 2022 года — завершить должны были до ноября 2023 года, однако развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года.
В июле после дождей проблемная развязка начала разваливаться. В сентябре развязку закрыли, так как подрядчик стал устранять замечания от управления капстроительства. 20 октября шоссе частично открыли для движения, но официально ее так и не открыли.
Версия о том, что проблемы Егорова начались из-за передела строительного рынка, озвучивались и при прошлом его задержании. Говорят о них и сейчас.
«Есть версия, что проблемы Егорова — это начало некого грядущего передела строительного рынка: что могут зайти московские влиятельные игроки, которые обладают большими ресурсами, чем красноярские компании. Говорят, что у старожилов строительного рынка есть серьёзные проблемы, силовики, налоговые и так далее», — отметил Чернявский.
Аксютенко также упомянул о версии конкуренции с более крупными застройщиками, однако он в ней сомневается.
«Некоторые пишут, что какие-то московские застройщики заходят на рынок. Но московские застройщики могут конкурировать и без уголовных дел. У них есть достаточное количество ресурсов для того, чтобы, если им это нужно, захватывать рынки. Они это делают по всей стране. Поэтому это в чистом виде история, связанная с деятельностью компании Сибиряк и лично с деятельностью Владимира Владимировича Егорова», — заключил Аксютенко.