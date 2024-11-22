Ушел покровитель и пришли конкуренты? Что говорят политологи о задержании Егорова

Однако другие эксперты не согласны с тем, что проблемы Егорова начались именно после ухода губернатора Усса. Как отметил политический аналитик Александр Чернявский в беседе с «ПМ», еще в 2021 году против сына Владимира Егорова Константина возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве реабилитационного центра под Новосибирском (в 2023 году дело направили в суд, однако позже вернули следствию, с тех пор ничего о нём не известно).