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Posted 22 ноября, 11:18

Published 22 ноября, 11:18

Modified 22 ноября, 12:41

Updated 22 ноября, 12:41

В крае водитель «Рено» влетел в автобус с пассажирами и погиб

В крае водитель «Рено» влетел в автобус с пассажирами. Один человек погиб

22 ноября 2024, 11:18
Фото: t.me/mvd_24.

В крае водитель «Рено» влетел в автобус с пассажирами и погиб

На автодороге Норильск-Талнах произошло смертельное ДТП. Водитель легкового авто влетел в автобус с пассажирами.


Как сообщили в полиции, всё произошло днем 22 ноября на 6 километре автодороги Норильск-Талнах. Водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречку и столкнулся сначала с автобусом «МАЗ», а потом с авто «Опель Астра».

В результате аварии водитель «Рено», 61-летний мужчина, скончался от полученных травм.

Фото: t.me/mvd_24

В автобусе находилось 37 пассажиров. Предварительно, за медицинской помощью никто из них не обращался.

На месте ДТП работает полиция. Движение на участке затруднено — автоинспекторы регулируют его в ручном режиме.

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