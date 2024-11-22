В крае водитель «Рено» влетел в автобус с пассажирами. Один человек погиб

Posted 22 ноября, 11:18
Published 22 ноября, 11:18
Modified 22 ноября, 12:41
Updated 22 ноября, 12:41
Как сообщили в полиции, всё произошло днем 22 ноября на 6 километре автодороги Норильск-Талнах. Водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречку и столкнулся сначала с автобусом «МАЗ», а потом с авто «Опель Астра».
В результате аварии водитель «Рено», 61-летний мужчина, скончался от полученных травм.
В автобусе находилось 37 пассажиров. Предварительно, за медицинской помощью никто из них не обращался.
На месте ДТП работает полиция. Движение на участке затруднено — автоинспекторы регулируют его в ручном режиме.