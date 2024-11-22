В крае водитель «Рено» влетел в автобус с пассажирами. Один человек погиб



Как сообщили в полиции, всё произошло днем 22 ноября на 6 километре автодороги Норильск-Талнах. Водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречку и столкнулся сначала с автобусом «МАЗ», а потом с авто «Опель Астра».