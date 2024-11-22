prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 03:43

Published 22 ноября, 03:43

Modified 22 ноября, 06:17

Updated 22 ноября, 06:17

В центре Красноярска несколько десятков домов остались без света

В Красноярске часть центра осталась без света. Не работают и светофоры

22 ноября 2024, 03:43
Фото: 1MI.

В центре Красноярска несколько десятков домов остались без света

Сегодня утром, 22 ноября, в центре Красноярска несколько десятков домов остались без электричества.

В диспетчерской службе 005 сообщают, что из-за аварии на сетях без света остались несколько десятков домов в центре города.

Список адресов:

  • Мира 25, 25/1, 45, 45г, 49, 51, 55, 55а, 63, 65, 69, 71, 75, 90, 96, 117;
  • Ленина 95;
  • Парижской Коммуны 15;
  • Карла Маркса 28, 34а, 56, 58а, 60а, 62, 75, 78, 88;
  • Вейнбаума 26;
  • Сурикова 12, 16;
  • Перенсона 20, 23а;
  • Кирова 24, 26.

Кроме того, автомобилисты сообщают, что из-за сбоя в центре города не работают несколько светофоров: на Ленина — Перенсона, Ленина — Кирова, Мира — Вейнбаума.

Корреспонденту «ПМ» в ПАО «Россети Сибирь» рассказали, что повреждение кабельной линии произошло, предположительно, в ходе строительных работ.

«Оперативно-восстановительная бригада уже находится на месте. Специалисты будут работать до полного восстановления электроснабжения».
Видео: Красноярск Главный.

Обновлено: красноярцы сообщают, что электричество уже вернулось в дома.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Отключения#Электричество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика