В Красноярске часть центра осталась без света. Не работают и светофоры

Posted 22 ноября, 03:43
Published 22 ноября, 03:43
Modified 22 ноября, 06:17
Updated 22 ноября, 06:17
В диспетчерской службе 005 сообщают, что из-за аварии на сетях без света остались несколько десятков домов в центре города.
Список адресов:
Кроме того, автомобилисты сообщают, что из-за сбоя в центре города не работают несколько светофоров: на Ленина — Перенсона, Ленина — Кирова, Мира — Вейнбаума.
Корреспонденту «ПМ» в ПАО «Россети Сибирь» рассказали, что повреждение кабельной линии произошло, предположительно, в ходе строительных работ.
«Оперативно-восстановительная бригада уже находится на месте. Специалисты будут работать до полного восстановления электроснабжения».
Обновлено: красноярцы сообщают, что электричество уже вернулось в дома.