В Красноярске в новом премиальном формате открылся EXEED Центр Медведь

Posted 22 ноября, 02:30
Published 22 ноября, 02:30
Modified 22 ноября, 02:30
Updated 22 ноября, 02:30
Архитектура и интерьер шоурума созданы, чтобы удивлять и вдохновлять. Пространство продумано до мелочей: здесь вы можете не только познакомиться с автомобилями EXEED, но и провести время в уютной, современной атмосфере.
EXEED Центр Медведь предлагает не просто шоурум, а место, где клиенты чувствуют себя как дома.
Особое внимание уделено процессу выдачи автомобилей, который проходит в закрытой приватной зоне, что подчеркивает премиальный подход к каждому клиенту.
Открытие дилерского центра стало настоящим праздником. Гостей ждали авторские угощения, живая музыка и интерактивные зоны. Кульминацией вечера стала презентация обновленного модельного ряда EXEED, который произвел неизгладимое впечатление на всех присутствующих.
Автомобили EXEED продолжают устанавливать новые стандарты комфорта и безопасности:
Особым вниманием пользовалась флагманская модель — кросс-купе EXEED RX в комплектации Flagship, которая предлагает богатый набор опций для самых взыскательных клиентов.
Каждый желающий мог пройти тест-драйв на специально оборудованном автодроме ГК «Медведь Холдинг». Искусственные препятствия и сложные участки дороги позволили гостям оценить превосходные внедорожные возможности автомобилей EXEED.
EXEED Центр Медведь
г. Красноярск, ул. Караульная, 37
Тел.: +7 (391) 290 09 90
medved-exeed.ru