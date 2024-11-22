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Posted 22 ноября, 02:30

Published 22 ноября, 02:30

Modified 22 ноября, 02:30

Updated 22 ноября, 02:30

В Красноярске в новом премиальном формате открылся EXEED Центр Медведь

В Красноярске в новом премиальном формате открылся EXEED Центр Медведь

22 ноября 2024, 02:30
Фото: Медведь Холдинг.
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16 ноября в Красноярске заново открылся EXEED Центр Медведь — теперь он выполнен по новейшим премиальным стандартам 3.0. Дилерский центр на улице Караульной воплотил ключевые ценности бренда EXEED: интеллектуальные технологии, безупречное качество и внимание к каждому клиенту.

Архитектура и интерьер шоурума созданы, чтобы удивлять и вдохновлять. Пространство продумано до мелочей: здесь вы можете не только познакомиться с автомобилями EXEED, но и провести время в уютной, современной атмосфере.

Комфорт для каждого

EXEED Центр Медведь предлагает не просто шоурум, а место, где клиенты чувствуют себя как дома.

Фото: Медведь Холдинг
  • Кафе — центральная точка притяжения. Полноценная барная стойка и приглушённое освещение создают атмосферу расслабления, идеально подходящую для короткой передышки.
  • Лаунж-зона приглашает погрузиться в уют мягких кресел и диванов, наслаждаясь спокойствием и комфортом.
  • Деловая зона позволяет работать за ноутбуком, общаться с сотрудниками дилерского центра или просто зарядить гаджеты в удобной обстановке.
  • Детская зона — безопасный уголок для маленьких гостей, где всё продумано для их удобства.

Особое внимание уделено процессу выдачи автомобилей, который проходит в закрытой приватной зоне, что подчеркивает премиальный подход к каждому клиенту.

Яркое открытие

Открытие дилерского центра стало настоящим праздником. Гостей ждали авторские угощения, живая музыка и интерактивные зоны. Кульминацией вечера стала презентация обновленного модельного ряда EXEED, который произвел неизгладимое впечатление на всех присутствующих.

Фото: Медведь Холдинг

Новый уровень EXEED в 2024 году

Автомобили EXEED продолжают устанавливать новые стандарты комфорта и безопасности:

  • Обновленные интерьеры и экстерьеры стали ещё ярче и элегантнее.
  • Улучшенная подвеска обеспечивает плавность хода на любых дорогах.
  • Режим полного привода адаптируется под любые условия — от снега до грязи.
  • Новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает лёгкость управления.

Особым вниманием пользовалась флагманская модель — кросс-купе EXEED RX в комплектации Flagship, которая предлагает богатый набор опций для самых взыскательных клиентов.

Тест-драйв на автодроме

Каждый желающий мог пройти тест-драйв на специально оборудованном автодроме ГК «Медведь Холдинг». Искусственные препятствия и сложные участки дороги позволили гостям оценить превосходные внедорожные возможности автомобилей EXEED.

EXEED Центр Медведь

г. Красноярск, ул. Караульная, 37

Тел.: +7 (391) 290 09 90

medved-exeed.ru

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