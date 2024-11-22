В октябре в Красноярском крае стали быстрее дорожать одежда, маникюр и стрижки

Posted 22 ноября, 12:11
Published 22 ноября, 12:11
Modified 22 ноября, 12:13
Updated 22 ноября, 12:13
Рост цен на продовольственные товары составил 9,19%. За месяц заметнее всего подорожали яйца, огурцы и помидоры. Однако эксперты отмечают, годовой темп прироста цен на эти продукты уменьшился.
В октябре рост цен на непродовольственные товары ускорился до 4,57%. Дороже стала одежда, бензин, беспроводные наушники.
Годовой темп прироста цен на услуги составил 12,72%. Ускорился рост цен на маникюр, женские и мужские стрижки. Эксперты связывают это с выросшими издержками на расходники, оборудование и зарплаты сотрудникам.