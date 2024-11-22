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Posted 22 ноября, 12:11

Published 22 ноября, 12:11

Modified 22 ноября, 12:13

Updated 22 ноября, 12:13

В октябре в Красноярском крае стали быстрее дорожать одежда, маникюр и стрижки

В октябре в Красноярском крае стали быстрее дорожать одежда, маникюр и стрижки

22 ноября 2024, 12:11
Фото: 1MI.
Годовая инфляция в Красноярском крае составила 8,57%, рассказали в региональном отделении ЦБ.

Рост цен на продовольственные товары составил 9,19%. За месяц заметнее всего подорожали яйца, огурцы и помидоры. Однако эксперты отмечают, годовой темп прироста цен на эти продукты уменьшился.

В октябре рост цен на непродовольственные товары ускорился до 4,57%. Дороже стала одежда, бензин, беспроводные наушники.

Годовой темп прироста цен на услуги составил 12,72%. Ускорился рост цен на маникюр, женские и мужские стрижки. Эксперты связывают это с выросшими издержками на расходники, оборудование и зарплаты сотрудникам.

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