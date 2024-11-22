Жена маньяка-таксиста рассказала о жизни с ним

Posted 22 ноября, 04:50
Published 22 ноября, 04:50
Modified 22 ноября, 12:53
Updated 22 ноября, 12:53
Стелла Комиссарова прожила с мужчиной больше двух лет. Издание krsk.aif.ru со ссылкой на журналистку Сашу Сулим пишет, что женщина долго не могла осознать, что близкий ей человек оказался чудовищем.
Гражданской женой маньяка-таксиста, как ее привыкли называть, женщина себя не считает. Два с половиной года она встречалась с Дмитрием, он у нее ночевал и даже жил. По словам Стеллы, он делал ей предложение, но она не согласилась. Она боялась выходить замуж из-за изнасилования, которое произошло еще в 90-х годах. Неизвестные забрали ее с остановки и засунули в машину. Они три дня ее не отпускали — их было восемь человек.
«Мне удалось убежать — они меня забыли привязать, были сильно пьяны. Я выпрыгнула в окно. В полицию ходила. Но там были люди с деньгами… Многие вообще не верили. Говорили: виновата сама. Не знаю, почему после этой истории его подпустила, маньяк почему-то достался мне», — говорит Комиссарова.
Женщина рассказывает, Лебедь всегда ей помогал и заботился, они редко ссорились, но всегда быстро мирились. Агрессии не проявлял. До последнего она даже не догадывалась о преступлениях, женщина называет его «хомяком» и «пандой». Многие упрекают и не могут понять, как она могла не замечать такие наклонности у мужа.
Во время того, как маньяк жил с Комиссаровой, он убил одну девушку. Женщина уверяет, что украшения жертв она не носила, как ранее писали СМИ. Она видела только одно кольцо, тогда мужчина уверял, что украшением рассчитался клиент.
«Я не люблю золото. Ношу серебро. Но мы вместе с ним купили мне кольцо из белого золота. Это единственное украшение от него», — объясняет женщина.
Перед тем, как убить свою последнюю жертву, это было еще в сентябре 2017 года, он поссорился со Стеллой. Та уехала к подруге. Мужчина приезжал к ней и пытался поговорить, но та не стала. А подруга Комиссаровой даже ударила Лебедя бревном, когда он хотел зайти в дом.
На следующий день они помирились, в тот день он покупал ей цветы и подарки и тратил деньги направо и налево.
Следователи вышли на подозреваемого с помощью датчика системы ГЛОНАСС, он был установлен у него в машине. Они сопоставили место убийства последней жертвы и геолокацию автомобиля. Кроме этого, в ломбардах нашли украшения последней убитой.
В один из дней Стелла с Дмитрием договорились встретиться на заправке. Но мужчина был недоступен, позже выяснилось, что задержали его братьев, которые сбывали украденные украшения, а потом и его. Она не верила в случившееся, продала машину, чтобы нанять адвоката. Но тот потом отказался защищать маньяка.
«Когда избирали меру пресечения через три дня, я орала в камеру: вы сначала докажите. Мой отец сказал: выбирай или он, или семья. Я тогда выбрала Дмитрия. По-другому в тот момент не могла поступить, это было бы предательством. С отцом до его смерти мы не разговаривали», — говорит Стелла.
Женщину долго не отпускало. Один раз она приезжала на свидание с мужчиной.
«Я слова не сказала. Три часа в тишине просидели. В голове был миллион вопросов. Не смогла задать ни один… Понимаешь, что он по земле ходить не должен. Но я его таким не знала. Самое страшное, что этот человек был в моем доме, там дети, мама, сестра», — говорит женщина.
В городе Комиссарову долго узнавали и даже обвиняли в пособничестве, публиковали ее адрес. Она стала чаще ездить работать на вахту — сначала на Колыму, а затем в Якутию.
Косвенно в случившемся Комиссарова винит мать Дмитрия — по ее словам, она его ненавидела. В колонии маньяк много читает и занимается спортом, он находится в колонии Хабаровска.
Экспертиза признала мужчину вменяемым, хотя у него есть отклонение, которое позволяет получать сексуальное удовлетворение только через насилие.
По словам гражданской жены, извращений в сексе у них не было, ее раздражало только то, что если это было в машине, мужчина постоянно поднимал голову и оглядывался.
Последний раз маньяка-таксиста признали виновным еще в одном убийстве в 2022 году — его обвинили в расправе над 20-летней девушкой, которая произошла еще в 2012 году.