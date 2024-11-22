Жена маньяка-таксиста рассказала о жизни с ним

Гражданской женой маньяка-таксиста, как ее привыкли называть, женщина себя не считает. Два с половиной года она встречалась с Дмитрием, он у нее ночевал и даже жил. По словам Стеллы, он делал ей предложение, но она не согласилась. Она боялась выходить замуж из-за изнасилования, которое произошло еще в 90-х годах. Неизвестные забрали ее с остановки и засунули в машину. Они три дня ее не отпускали — их было восемь человек.