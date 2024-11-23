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Posted 23 ноября, 09:01

Published 23 ноября, 09:01

Modified 23 ноября, 09:02

Updated 23 ноября, 09:02

Девочка из Тольятти знала, что ее не будут судить за убийство младших сестер

Девочка из Тольятти знала, что ее не будут судить за убийство младших сестер

23 ноября 2024, 09:01
Фото: Следственный комитет.
13-летняя девочка из Тольятти, убившая двух сводных сестер, заранее знала, что ее не будут судить за преступление.

Все произошло в начале октября. По версии следствия, 13-летняя девочка зарезала младших сводных сестер, спрятала тела на балконе и пошла гулять в парк. Тела обнаружила другая сестра — 10-летняя девочка сначала решила, что девочки так играют в прятки, а потом увидела кровь и сообщила обо всем родителям.

Когда мать связалась с 13-летней дочкой, спросила, знает ли она, что случилось дома та, предварительно, написала: «Это я! Аахахах». Эта информация официально не подтверждена.

По информации СМИ, девочка давно думала об убийстве сводных сестер. Возможно, подросток хотела сделать больно своему отчиму. Специалисты предполагают, что подросток не любила отчима из-за его жестокого отношения к ее матери и считала, что ее сводные сестры получают всю родительскую любовь.

После допроса в СК и общения с психологом 13-летнюю девочку увезли в психоневрологический диспансер на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).

Как пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники, 13-летняя девочка прочитала уголовный кодекс перед тем, как убить сестер. Сообщается, что следователи нашли закладку на странице со статьей «Убийство». В итоге подросток узнала, что уголовная ответственность наступает лишь с 14 лет.

Кроме того, на допросе девочка заявила, что в день убийства она выпила алкоголь — чтобы убивать сестер было не так тяжело.

Baza добавляет, что суд принял решение поместить подростка в спецучреждение. При этом родной отец девочки хочет, чтобы дочь жила с ним.

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