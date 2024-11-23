Экс-совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу по УДО

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла в марте 2018 года. Во время пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Больше всего человек погибли в залах кинотеатра — они не смогли выбраться, так как запасные выходы были закрыты. Люди не могли покинуть залы через основной выход из-за сильного задымления.