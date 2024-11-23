Экс-совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу по УДО

Posted 23 ноября, 11:43
Published 23 ноября, 11:43
Modified 23 ноября, 11:53
Updated 23 ноября, 11:53
Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла в марте 2018 года. Во время пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Больше всего человек погибли в залах кинотеатра — они не смогли выбраться, так как запасные выходы были закрыты. Люди не могли покинуть залы через основной выход из-за сильного задымления.
Адвокат Вячеслава Вишневского в разговоре с РИА Новости заявил, что бывший совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО.
Сообщается, что решение об условно-досрочном освобождении принял Кировский районный суд Томска. Прокуратура пыталась оспорить это решение, однако апелляцию отклонили.
Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
В 2022 году Вишневского приговорили к 8 годам лишения колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 70 миллионов рублей.
Экс-совладельца «Зимней вишни» обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Суд установил, что бизнесмен в 2013–2014 годах дал взятку — перечислил 7 миллионов рублей начальнику областной стройинспекции за помощь с проектом реконструкции здания.
По заключению суда, из-за этого «Зимнюю вишню» реконструировали с нарушениями, например, в здании не было автоматических систем пожаротушения.