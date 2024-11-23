prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 11:43

Published 23 ноября, 11:43

Modified 23 ноября, 11:53

Updated 23 ноября, 11:53

Экс-совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу по УДО

Экс-совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу по УДО

23 ноября 2024, 11:43
Фото: 1MI.
Бывший совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, осужденный по делу о трагедии в ТЦ, вышел на свободу.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла в марте 2018 года. Во время пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Больше всего человек погибли в залах кинотеатра — они не смогли выбраться, так как запасные выходы были закрыты. Люди не могли покинуть залы через основной выход из-за сильного задымления.

Адвокат Вячеслава Вишневского в разговоре с РИА Новости заявил, что бывший совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО.

Сообщается, что решение об условно-досрочном освобождении принял Кировский районный суд Томска. Прокуратура пыталась оспорить это решение, однако апелляцию отклонили.

Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В 2022 году Вишневского приговорили к 8 годам лишения колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 70 миллионов рублей.

Экс-совладельца «Зимней вишни» обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Суд установил, что бизнесмен в 2013–2014 годах дал взятку — перечислил 7 миллионов рублей начальнику областной стройинспекции за помощь с проектом реконструкции здания.

По заключению суда, из-за этого «Зимнюю вишню» реконструировали с нарушениями, например, в здании не было автоматических систем пожаротушения.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Пожар#Погибшие#Кемерово#Трагедия#Зимняя вишня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика