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Posted 23 ноября, 16:02

Published 23 ноября, 16:02

Modified 23 ноября, 16:02

Updated 23 ноября, 16:02

Еще одно смертельное ДТП произошло в Емельяновском районе. 2 человека погибли

Еще одно смертельное ДТП произошло в Емельяновском районе. 2 человека погибли

23 ноября 2024, 16:02
Фото: t.me/mvd_24.
Сегодня, 23 ноября, в Красноярском крае в Емельяновском районе произошло еще одно смертельное ДТП.

Предварительно, в 18:50 вечера водительница «Тойоты» ехала в сторону Ачинска и в какой-то момент выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком «Ситрак» с полуприцепом.

Видео: t.me/mvd_24.

От удара фура и легковушка вылетели с трассы в кювет. В результате от полученных травм скончались 37-летняя водительница и пассажирка «Тойоты».

На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося

Отметим, что это уже второе смертельное ДТП в Емельяновском районе за сутки. Так, несколько часов назад в результате аварии на трассе Емельяново — Никольское — Талое погибла девушка-пассажир.

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