Еще одно смертельное ДТП произошло в Емельяновском районе. 2 человека погибли

Posted 23 ноября, 16:02
Published 23 ноября, 16:02
Modified 23 ноября, 16:02
Updated 23 ноября, 16:02
Предварительно, в 18:50 вечера водительница «Тойоты» ехала в сторону Ачинска и в какой-то момент выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком «Ситрак» с полуприцепом.
От удара фура и легковушка вылетели с трассы в кювет. В результате от полученных травм скончались 37-летняя водительница и пассажирка «Тойоты».
На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося
Отметим, что это уже второе смертельное ДТП в Емельяновском районе за сутки. Так, несколько часов назад в результате аварии на трассе Емельяново — Никольское — Талое погибла девушка-пассажир.