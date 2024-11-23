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Posted 23 ноября, 04:10

Published 23 ноября, 04:10

Modified 23 ноября, 07:35

Updated 23 ноября, 07:35

Красноярская пенсионерка хотела спасти сбережения и осталась без 3,5 млн рублей

Красноярская пенсионерка хотела спасти сбережения и осталась без 3,5 млн рублей

23 ноября 2024, 04:10
Фото: 1MI.
Пенсионерка из Красноярска пыталась спасти свои сбережения и осталась без 3,5 млн рублей. О случившемся рассказали в краевой прокуратуре.

В ноябре этого года 81-летней красноярке позвонила мошенница и представилась сотрудницей поликлиники. Она предложила пенсионерке пройти бесплатное медобследование и попросила данные СНИЛС.

Спустя несколько минут после разговора пожилой женщине позвонил другой аферист — он представился сотрудником службы безопасности сервиса «ГосУслуги». Злоумышленник заявил, что неизвестные якобы взломали личный кабинет пенсионерки, похитив ее личные данные.

После этого с пенсионеркой связался лже-сотрудник «Росфинмониторинга». Он рассказал красноярке о том, что «злодеи» якобы составили от ее имени доверенность и вот-вот снимут деньги с ее карты, отправив их потом за границу.

В итоге женщина, поверив на слово аферистам, перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей.

«Хотя сотрудники банка меня предупреждали о видах мошенничества, но я под влиянием аферистов сообщила, что деньги мне нужны для покупки внучке квартиры», — сказала пенсионерка.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ).

С начала этого года жертвами аферистов стали 11 166 жителей Красноярского края. Они отдали злоумышленникам 3 миллиарда 44 миллиона рублей.

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