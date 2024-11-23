Рассказываем, у кого в Красноярском крае осенью больше всего выросли зарплаты

Posted 23 ноября, 10:05
Published 23 ноября, 10:05
Modified 23 ноября, 13:01
Updated 23 ноября, 13:01
Аналитики выяснили, что осенью этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года зарплатные предложения в Красноярском крае выросли на 8% и составили 71 877 рублей в месяц.
Больше всего зарплата выросла у сотрудников кухни и пищевого производства — соискателям в среднем предлагают 64 116 рублей в месяц. Это на 37% больше, чем годом ранее.
На втором месте оказались работники сельского, лесного и рыбного хозяйства — в среднем кандидатам предлагают 87 150 рублей, что на 34% больше, чем осенью 2023 года.
Третье место заняли мастера по ремонту техники. За год зарплатные предложения выросли на 30% и составили 83 100 рублей в месяц.
На 28% (до 74 315 рублей) выросли средние предлагаемые зарплаты у дизайнеров и проектировщиков, у работников автосервиса — на 27% (до 97 544 рублей в месяц).