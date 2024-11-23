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Posted 23 ноября, 11:30

Published 23 ноября, 11:30

Modified 23 ноября, 11:30

Updated 23 ноября, 11:30

В Красноярске хотят расширить дорогу от Николаевского проспекта до улицы Пушкина

В Красноярске хотят расширить дорогу от Николаевского проспекта до улицы Пушкина

23 ноября 2024, 11:30
Фото: Яндекс Карты.
Мэрия Красноярска резервирует земельные участки на улице Сопочной. Власти хотят расширить проезжую часть.

Как указано в документах, мэрия Красноярска планирует на 3 года зарезервировать земли на улице Сопочной.

Власти хотят реконструировать проезжую часть на участке от Николаевского проспекта до улицы Пушкина. Общая площадь зарезервированных земель — 30 тысяч квадратных метров.

Сейчас дорога выглядит вот такСейчас дорога выглядит вот так
Сейчас дорога выглядит вот так. Фото: Яндекс Карты

Администрация города хочет расширить проезжую часть до 4 полос. Отметим, что теперь в течение 3 лет на участке нельзя будет возводить жилые дома и другие сооружения.

  • До этого мы рассказывали, что мэрия хочет расширить улицу Свердловскую до 6 полос из-за постоянных пробок.
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