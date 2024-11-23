В Красноярске хотят расширить дорогу от Николаевского проспекта до улицы Пушкина

Posted 23 ноября, 11:30
Published 23 ноября, 11:30
Modified 23 ноября, 11:30
Updated 23 ноября, 11:30
Как указано в документах, мэрия Красноярска планирует на 3 года зарезервировать земли на улице Сопочной.
Власти хотят реконструировать проезжую часть на участке от Николаевского проспекта до улицы Пушкина. Общая площадь зарезервированных земель — 30 тысяч квадратных метров.
Администрация города хочет расширить проезжую часть до 4 полос. Отметим, что теперь в течение 3 лет на участке нельзя будет возводить жилые дома и другие сооружения.