В Красноярске на Предмостной вместо «Поздеев-центра» построят Дворец молодежи

В конце октября «Проспекту Мира» в пресс-службе правительства заявили, что планы по строительству Дворца молодежи не изменились. На вопрос о том, планируется ли строительство «Поздеев Центра» и хореографического колледжа, в пресс-службе правительства «ПМ» сообщили, что на данный момент такой информации нет.