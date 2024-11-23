prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 02:36

Published 23 ноября, 02:36

Modified 23 ноября, 03:42

Updated 23 ноября, 03:42

В Красноярске на Предмостной вместо «Поздеев-центра» построят Дворец молодежи

В Красноярске на Предмостной вместо «Поздеев-центра» построят Дворец молодежи

23 ноября 2024, 02:36
Фото: Проектная мастерская «А2».
В Красноярске на Предмостной площади планируют возвести Дворец молодежи. Раньше там хотели построить «Поздеев-центр».

В конце сентября губернатор Михаил Котюков заявил, что власти передумали строить «Поздеев Центр» и хореографический колледж на Предмостной. Котюков сообщил, что там планируют построить центр технического творчества и Дворец молодежи.

Однако в схеме территориального планирования края, опубликованной 28 октября на сайте регионального правительства, эти объекты отсутствовали. В документе было указано, что в Красноярске к 2034 году планируют построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж.

В конце октября «Проспекту Мира» в пресс-службе правительства заявили, что планы по строительству Дворца молодежи не изменились. На вопрос о том, планируется ли строительство «Поздеев Центра» и хореографического колледжа, в пресс-службе правительства «ПМ» сообщили, что на данный момент такой информации нет.

Как рассказали «7 каналу Красноярск» в краевом агентстве молодежной политики, на Предмостной площади планируют построить Дворец молодежи и несколько зданий допобразования.

Что именно за учреждения там будут расположены, пока неизвестно. Все зависит от предложения краевого минобразования.

В ведомстве сообщили, что разработку проекта Дворца молодежи завершат в 2025 году.

Читайте также:
Суд расторгнул договор на строительство «Поздеев-центра» на ПредмостнойВ мэрии Красноярска рассказали, что построят на месте рынков «Луч» и «Южный»Компания одного из богатейших красноярцев откроет ТРЦ на месте кинотеатра «Строитель»За мэрией Красноярска вместо парковки построили бизнес-центр с рестораном
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Предмостная площадь#Поздеев Центр#Дворец молодежи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика