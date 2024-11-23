В Красноярске на Предмостной вместо «Поздеев-центра» построят Дворец молодежи

Posted 23 ноября, 02:36
Published 23 ноября, 02:36
Modified 23 ноября, 03:42
Updated 23 ноября, 03:42
В конце сентября губернатор Михаил Котюков заявил, что власти передумали строить «Поздеев Центр» и хореографический колледж на Предмостной. Котюков сообщил, что там планируют построить центр технического творчества и Дворец молодежи.
Однако в схеме территориального планирования края, опубликованной 28 октября на сайте регионального правительства, эти объекты отсутствовали. В документе было указано, что в Красноярске к 2034 году планируют построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж.
В конце октября «Проспекту Мира» в пресс-службе правительства заявили, что планы по строительству Дворца молодежи не изменились. На вопрос о том, планируется ли строительство «Поздеев Центра» и хореографического колледжа, в пресс-службе правительства «ПМ» сообщили, что на данный момент такой информации нет.
Как рассказали «7 каналу Красноярск» в краевом агентстве молодежной политики, на Предмостной площади планируют построить Дворец молодежи и несколько зданий допобразования.
Что именно за учреждения там будут расположены, пока неизвестно. Все зависит от предложения краевого минобразования.
В ведомстве сообщили, что разработку проекта Дворца молодежи завершат в 2025 году.