В Красноярске открыли движение по Вавилова. Дорога была закрыта 5 месяцев

Posted 23 ноября, 01:36
Published 23 ноября, 01:36
Modified 23 ноября, 03:42
Updated 23 ноября, 03:42
С конца июня на улице Вавилова проходила реконструкция тепловых сетей. Работы проводились на участке от перекрестка на Затонской до Вавилова, 30.
Как рассказали в мэрии, движение по улице Вавилова для автомобилистов открыли накануне, 22 ноября, в 23:00.
Это значит, что сегодня, 23 ноября, автобусные маршруты №90 и №92 вернутся к прежним схемам проезда.
Отметим, что на протяжении 5 месяцев общественный транспорт ходил по альтернативной схеме — Семафорная — Затонская — Вавилова.