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Posted 23 ноября, 01:36

Published 23 ноября, 01:36

Modified 23 ноября, 03:42

Updated 23 ноября, 03:42

В Красноярске спустя 5 месяцев открыли движение по Вавилова

В Красноярске открыли движение по Вавилова. Дорога была закрыта 5 месяцев

23 ноября 2024, 01:36
Фото: Дептранс Красноярска.

В Красноярске спустя 5 месяцев открыли движение по Вавилова

В Красноярске снова возобновили движение по улице Вавилова. На протяжении пяти месяцев там шли ремонтные работы.

С конца июня на улице Вавилова проходила реконструкция тепловых сетей. Работы проводились на участке от перекрестка на Затонской до Вавилова, 30.

Как рассказали в мэрии, движение по улице Вавилова для автомобилистов открыли накануне, 22 ноября, в 23:00.

Это значит, что сегодня, 23 ноября, автобусные маршруты №90 и №92 вернутся к прежним схемам проезда.

Отметим, что на протяжении 5 месяцев общественный транспорт ходил по альтернативной схеме — Семафорная — Затонская — Вавилова.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Общественный транспорт#Автобусы#Вавилова
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