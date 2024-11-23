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Posted 23 ноября, 05:10

Published 23 ноября, 05:10

Modified 23 ноября, 05:49

Updated 23 ноября, 05:49

В Красноярске полностью перекрыли съезд с Октябрьского моста в сторону Авиаторов

В Красноярске полностью перекрыли съезд с Октябрьского моста в сторону Авиаторов

23 ноября 2024, 05:10
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске рабочие перекрыли съезд с Октябрьского моста в сторону Авиаторов. Собралась огромная пробка.

Сегодня утром, 23 ноября, красноярцы рассказали, что на проезжей части под виадуком на Партизана Железняка установили бетонные блоки, полностью перекрыв проезд в сторону ТРЦ «Планета».

Сообщается, что на месте находятся рабочие, они проводят ремонтные работы. Водителей перенаправляют через Партизана Железняка.

Судя по 2gis, из-за перекрытий движение на Октябрьском мосту в сторону левого берега парализовано. Там собралась огромная пробка.

Фото: 2gis.ru

В диспетчерской службе 005 корреспонденту «ПМ» сообщили, что заявку на проведение работ подали еще накануне, 23 ноября.

«Труба, которая является частью виадука на Партизана Железняка в сторону „Планеты“, оторвалась и оказалась прямо над проезжей частью. В итоге потребовался капитальный ремонт, чтобы устранить угрозу падения конструкции».

В Госавтоинспекции «Проспекту Мира» рассказали, что проезд под виадуком частично открыли.

Фото: t.me/gibdd124
«Через 15-20 минут движение на съезде с Октябрьского моста будет восстановлено. Сейчас на месте дежурят сотрудники ДПС, они регулируют дорожное движение», — добавили в ГАИ.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Октябрьский мост#Пробка#Водители#Рабочие#Работы
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