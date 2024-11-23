В Красноярске полностью перекрыли съезд с Октябрьского моста в сторону Авиаторов

Posted 23 ноября, 05:10
Published 23 ноября, 05:10
Modified 23 ноября, 05:49
Updated 23 ноября, 05:49
Сегодня утром, 23 ноября, красноярцы рассказали, что на проезжей части под виадуком на Партизана Железняка установили бетонные блоки, полностью перекрыв проезд в сторону ТРЦ «Планета».
Сообщается, что на месте находятся рабочие, они проводят ремонтные работы. Водителей перенаправляют через Партизана Железняка.
Судя по 2gis, из-за перекрытий движение на Октябрьском мосту в сторону левого берега парализовано. Там собралась огромная пробка.
В диспетчерской службе 005 корреспонденту «ПМ» сообщили, что заявку на проведение работ подали еще накануне, 23 ноября.
«Труба, которая является частью виадука на Партизана Железняка в сторону „Планеты“, оторвалась и оказалась прямо над проезжей частью. В итоге потребовался капитальный ремонт, чтобы устранить угрозу падения конструкции».
В Госавтоинспекции «Проспекту Мира» рассказали, что проезд под виадуком частично открыли.
«Через 15-20 минут движение на съезде с Октябрьского моста будет восстановлено. Сейчас на месте дежурят сотрудники ДПС, они регулируют дорожное движение», — добавили в ГАИ.