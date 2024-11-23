В Красноярском крае легковушка столкнулась с фурой и загорелась. 2 человека погибли

Posted 23 ноября, 02:10
Published 23 ноября, 02:10
Modified 23 ноября, 02:10
Updated 23 ноября, 02:10
Все произошло накануне вечером, 22 ноября, на трассе Р-255 «Сибирь». Предварительно, водитель Mitsubishi Delica ехал в сторону Канска.
В какой-то момент он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, после чего обе машины слетели с дороги в кювет. После столкновения легковушка загорелась.
В Госавтоинспекции отмечают, что водитель и пассажир Mitsubishi погибли. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают подробности случившегося.