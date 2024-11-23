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Posted 23 ноября, 02:10

Published 23 ноября, 02:10

Modified 23 ноября, 02:10

Updated 23 ноября, 02:10

2 человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае легковушка столкнулась с фурой и загорелась. 2 человека погибли

23 ноября 2024, 02:10
Фото: t.me/mvd_24.

2 человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае на трассе в Уярском районе произошло смертельное ДТП. Погибли два человека.

Все произошло накануне вечером, 22 ноября, на трассе Р-255 «Сибирь». Предварительно, водитель Mitsubishi Delica ехал в сторону Канска.

В какой-то момент он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, после чего обе машины слетели с дороги в кювет. После столкновения легковушка загорелась.

В Госавтоинспекции отмечают, что водитель и пассажир Mitsubishi погибли. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают подробности случившегося.

  • До этого мы рассказывали о смертельном ДТП на автодороге Норильск-Талнах. Там водитель «Рено» влетел в автобус с пассажирами.
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